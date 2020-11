Dopo gli ottimi riscontri di “TOPLESS”, arrivato a metà luglio, tornano i SOUL SYSTEM con “STARLIGHTS”! 

Dopo gli ottimi riscontri di, arrivato a metà luglio, tornano icon

Il brano conquista con sonorità che trasportano automaticamente al mondo della disco dance anni ’80, in quel periodo d’oro della vita notturna in cui la pista da ballo si trasformava spesso e volentieri nel luogo magico in cui si consuma il primo incontro tra due amanti… Flashing lights, scambi di sguardi, energia travolgente, corpi che si toccano fino a diventare una cosa sola: questi sono gli ingredienti che rendono questo tipo di incontri unico e intenso.

Tutto questo però è, nel presente così “alienante” di questo anno così difficile, solo un ricordo lontano, distante come la “distanza” che caratterizza la società in cui viviamo, dove ci ritroviamo privati di un elemento così essenziale per noi: il contatto.

“Siamo “esseri sensibili”, le nostre sensazioni sono all’interno dei nostri ricordi e accompagnano e guidano le nostre emozioni.”

I Soul System ci ricordano la loro ideale “disco life”, quel luogo sociale dove i sensi ancora si fondono, dove ci possiamo lasciare inebriare dalla musica e trasportare alla ricerca del contatto definitivo con l’altro.

“We love Disco life!”