Perito Elettrotecnico: Chi cosa fa? Ce lo spiega Antonino Santuccio esperto nel settore

Spread the love











Perito Elettrotecnico: Chi cosa fa? Ce lo spiega Antonino Santuccio Siracusa esperto come perito elettrico dal 2009; attualmente opero presso un’impresa italiana con cantieri nel Regno Unito, specificatamente nel settore industriale (impianti termoelettrici, torri di raffreddamento). L’albo dei periti industriali e periti industriali laureati è un elenco unico che ingloba numerose specializzazioni e branche tecniche, e quindi è destinato ad accogliere in sé varie figure professionali. Come dice Antonino Santuccio Il perito elettrotecnico o tecnico elettronico è il professionista che ha seguito percorso di studi di Perito Industriale dell’Istruzione tecnica di un biennio e successivamente ha affrontato un percorso triennale di specializzazione in Elettrotecnica ed Automazione. In pratica è colui che si occupa di progettare, montare e installare impianti elettrici, elettrotecnici, interfacciandosi altri professionisti.

Questo slideshow richiede JavaScript.