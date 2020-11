A Milano arriva Eat Scanner l’unica app italiana per la cena d’asporto

Spread the love











Stai cercando un app per la tua cena d’apporto? in Milano, centrale , San siro, centrale arriva eatscanner.it basta un solo click per prenotare il tuo sushi da asporto oppure una piazza, un servizi di consegna a domicilio dei tuoi piatti preferiti. Hai più scelta e risparmi!

Come funziona?

È un app che ti permette di cercare cibo da asporto ovunque tu sia, scegliendo tra tutti i ristoranti vicino a te e comparando il prezzo della consegna. Attualmente compariamo i prezzi dei più importanti delivery food d’Italia. (Glovo, Just Eat, Deliveroo, Uber) Un modo per trovare il miglior servizio al prezzo più conveniente.

Oltre 35.000 ristoranti e 35 milioni di piatti in un’unica app. A partire dalla prossima settimana troverai anche i prezzi delle aziende locali che si occupano della consegna nelle province italiane più piccole. Supporta anche tu i ristoratori godendoti un buon piatto a casa tua !!!

Puoi scaricare l’app gratuitamente sul tuo smartphone e consigliarla a tutti gli amici.

EatScanner ti mostra TUTTI i ristoranti che consegnano a domicilio nella tua zona, tramite i servizi Justeat, Deliveroo, Glovo, Ubereat e altri circuiti locali.

2. Scegli il ristorante

Puoi scegliere in base alla distanza dal luogo di consegna e alle recensioni aggregate o cercare il nome del tuo piatto preferito.

3. Confronta

Puoi consultare il menu di ogni ristorante intorno a te e confrontare i costi applicati da ogni servizio di consegna a domicilio.

Scegli il servizio più conveniente!