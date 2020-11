CHEF GIGI RANA : DOPO BANGKOK CON TRUFFLEAT BAR & RESTAURANT , L’ARTE IN CUCINA LA TRASFORMA IN MUSICA.

Spread the love











Definire “chef” Gigi Rana è troppo semplice. Gigi, persona creativa e determinata, cucina non per professione, ma per un vero e proprio stile di vita. Per lui la cucina va intepretata come una forma d’arte e come un mezzo potentissimo di scambio culturale tra i popoli.

Ciao Gigi, come ti sei avvicinato al mondo della cucina?

Io ho cominciato questo percorso all’età di 15 anni, ma prima durante le scuole medie ho lavorato con mio padre poichè aveva alcuni negozi di “alta moda” a Bari. Proprio mio padre mi ha trasmesso le nozioni di buongusto, amore per l’arte contemporanea e soprattutto la sartorialità dei prodotti. Mia madre e mia nonna con una certa lungimiranza mi hanno spinto a fare la scuola alberghiera (IPSAR Armando Perotti di Bari) avendo visto in me delle capacità nell’ambito della cucina. Le mie prime stagioni le ho iniziate durante il secondo anno lavorando per diversi ristoranti ed hotel della riviera romagnola e della Sicilia. Ho iniziato dal basso con queste esperienze che mi hanno permesso di capire come funzionavano le strutture e la cucina. Poi al terzo e quarto ho iniziato a lavorare per ristoranti e sale ricevimenti della zona ed il mio primo maestro è stato Umberto Celentano che è stato tra i primi a proporre una cucina pugliese ispirata all’arte contemporanea, un impostazione audace ed ecclettica proponendo dei tocchi orientali.

Dopo il diploma, nel 2006, ho iniziato ad inviare i curriculum a diversi ristoranti stellati e la mia prima esperienza in un ristorante stellato è stata con Michelino Gioia presso la Posta Vecchia di Ladispoli, un esperienza durata 3 anni. Michelino è stato per me un mentore che mi ha insegnato le modalità con cui si approccia all’alta cucina, il rispetto per la materia prima, la stagionalità e l’utilizzo delle materie prime povere che con le giuste tecniche e la passione per ricavarne un vero e proprio piatto di “fine dining”.

A soli 30 anni ha già girato le cucine di mezzo mondo: da Milano a New York, da Abu Dabi a Londra, cosa ti hanno lasciato queste esperienze?

Tutte queste esperienze che ho fatto in giro per il mondo mi hanno fatto aumentare la consapevolezza nel dare il valore alla mia terra, ricca di usi e costumi. In Puglia, secondo me, c’è un vero e proprio miracolo relativo alle materie prime di altissima qualità, baciata da dio. Il nostro mood è di una semplicità ed al tempo stesso di una complessità notevole, noi pugliesi si avviciniamo al cibo in una maniera sacra, la nostra è una sacralità, una sorta di rito che quotidianamente mettiamo sulla tavola a partire dalla colazione sino alla cena. Viaggiando tantissimo ho quindi acquisito questa consapevolezza di essere pugliese e di quanto gli chef pugliese hanno bisogno di cultura e risonanza. Durante la mia permanenza a New York investivo il mio tempo a girare per i migliori ristoranti e musei di arte contemporanea per poter imparare ed incamerare nuove nozioni che poi ho unito alla mia cultura pugliese. Quindi la mia vera missione è quella di prendere il “pacchetto” Puglia ed internazionalizzarlo.