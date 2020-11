La creatività di HOOPS sbarca su una nuova “luna”, quella della tecnologia. Debutta così “Moon”, nuovissimo modello smartwatch fashion di HOOPS.

Spread the love











L’irriverenza del brand meneghino si arma di tecnologia per dar vita ad un vero e proprio fashion tech che contraddistingue il modello “Moon”, nuovo nato in casa HOOPS.

Sempre fedele allo stile ironico, irriverente e divertente che da varie stagioni ne ha determinato la popolarità ed il successo, HOOPS apre le porte ad una assoluta novità ed introduce in collezione l’high-tech con il nuovissimo smartwatch “Moon”, esemplare di tecnologia che non vuole rinunciare ad un pizzico di stile. Cassa in metallo silver con variante rose gold e cinturino in silicone con versione alternativa maglia milanese come in perfetta tradizione HOOPS, il nuovo “Moon” si caratterizza per la tecnologia full touch proprio della cassa che permette facile accesso alle svariate funzioni: dallo sport alla salute, passando per la messaggistica ed arrivando fino alla musica.

Corsa, camminata, bici, tennis, scalata, pingpong, sono molteplici le attività sportive di cui “Moon” può monitorare le prestazioni offrendo la possibilità di mantenere sotto controllo anche funzioni vitali quali il battito cardiaco, la pressione, l’ossigenazione del sangue ed addirittura l’elettrocardiogramma.

Oltre a performance sportive e funzioni health, “Moon” può visualizzare in preview tutte le quotidiane relazioni sociali digitali, siano esse di lavoro o vita privata. Ecco che e-mail ed app di messaggistica, prima fra tutte whatsapp, risultano comodamente a portata di un touch per mantenerci sempre aggiornati sulle evoluzioni del lavoro e della vita social. Ma non finisce qui… “Moon” aiuta anche nella gestione del “tempo libero” permettendoci di selezionare da remoto la musica ed addirittura, per i più scrupolosi, di misurare i raggi UVA quando abbiamo la possibilità di prendere il sole. HOOPS raggiunge la Moon non solo continuando la tradizione dei segnatempo adatti a tutti i gusti ed a tutte le tasche, ma evolvendo in un accessorio che aiuta a gestire full touch la vita di tutti i giorni.