Atech presenta il Configuratore  per la personalizzazione degli accessori Cavó

Dal grande impulso innovativo e tecnologico della startup biellese Atech, fondata da Rodrigo Salminci e Federico Novello, prende vita il nuovo Configuratore che consente di personalizzare gli accessori del brand fashtech Cavó nei minimi dettagli.

Prosegue la rivoluzione fashtech del brand Cavó fondato dai due giovani biellesi Rodrigo Salminci e Federico Novello per la diffusione sul mercato del loro brevetto, ovvero la prima “borsa anti-intrusione”. Infatti questo prodotto, dall’elegante design e provvisto di copertura assicurativa, si caratterizza per i materiali antitaglio, antiperforazione, ignifughi e idrorepellenti, di elevata qualità – prodotti e lavorati interamente in Italia – e da un mix di componenti tecnologiche (bluetooth e GPS) e meccaniche (zip brevettata antisfondamento e con sistema di bloccaggio) che lo rendono “a prova di furto o smarrimento”. Addio dunque a furti e smarrimenti e di conseguenza stop a costose perdite di tempo e di energie, necessarie per effettuare la denuncia e produrre nuovamente tutti i documenti.

Dopo la presentazione al pubblico della “borsa anti-intrusione”, la partnership con Il Ferrari Club Passione Rossa e in vista dell’imminente lancio sul mercato dell’intera collezione di piccola e grande pelletteria uomo e donna e dell’esclusivo portachiavi brandizzato, Atech rende disponibile l’innovativo Configuratore che consente di personalizzare tutti i prodotti Cavó nei minimi dettagli. Ad esempio, grazie al sistema, è adesso possibile selezionare la tonalità di colore ed i materiali preferiti scegliendo tra l’ampia gamma di nuances, materie e finiture ed inoltre si può ulteriormente rendere unico e prezioso l’accessorio inserendo le proprie iniziali. Il prodotto, così personalizzato, viene infine perfettamente visualizzato grazie alla panoramica a 360° gradi dell’oggetto, sia all’esterno che all’interno, per un’esperienza così ancora più immersiva e coinvolgente.

Attualmente sono configurabili le proposte di piccola pelletteria e i portachiavi ma i patron del brand hanno già annunciato la possibilità di personalizzazione della grande pelletteria e, per i clienti esclusivi, ulteriori configurazioni nei minimi dettagli di tutti i prodotti.