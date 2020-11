Intervista a Valery Russo fotomodella italiana: Il senso della vita? ogni singolo gesto per migliorare se stessi

Spread the love











Eccon dove trovarla https://www.instagram.com/model_fashion_valery/?hl=it

Per farti conoscere meglio dai tuoi fan ci racconti in breve alcune tue tappe importanti della tua carriera?

ho iniziato a posare per un giornale della mia zona, da lì sono stata contattata da una agenzia di Bolzano con la quale collaboro tuttora, dopo il book con questa agenzia hanno iniziato a contattarmi molti fotografi anche privati.

Poso per brochure pubblicitarie, ma anche in lingerie e nudo artistico

Hai il desiderio di una carriera nel mondo dello spettacolo? Se sì, cosa nello specifico?

Mi piacerebbe avere qualche ingaggio più soddisfacente anche su qualche rivista nazionale, oppure modella in un videoclip musicale..non ho molte pretese, mi basta essere felice di ciò che faccio.

3. Puoi anticiparci qualcosa sui tuoi prossimi progetti lavorativi?

Al momento ho in sospeso uno shooting di coppia, ma null’altro causa covid…

C’è un personaggio dello spettacolo con cui vorresti lavorare?

Mi piacerebbe lavorare con Fedez

5. Quando conta per te la bellezza?

Molto ma non al 100%, per me è molto importante anche il mio modo di essere, umile e dolce!

Se ti dovessi rivolgere a tutti i tuoi fan cosa ti sentiresti di dire?

Nulla è impossibile, se desideriamo qualcosa ardentemente, questa arriva, se ci impegniamo costantemente.

C’è una foto di te a cui sei particolarmente legata, e perché?

Ho molte foto preferite, non ne ho una in particolare

C’è un forte senso di autocritica per arrivare ad avere un fisico a questi livelli?

Certamente auto criticità buona, per auto spronarsi a fare di più o di meglio

Per le donne che vorrebbero intraprendere questa strada cosa consigli?

Mai molarese

Cose cambiato negli ultimi cinque anni nella tua vita?

Ho preso sicurezza in me stessa, aumentato autostima, grazie agli allenamenti che hanno migliorato il mio fisico

Un regalo che ti piacerebbe ricevere in questo momento?

Un weekend in una spa con cena gourmet, adoro

Che cos’è il successo?

Il successo è raggiungere le mete prefissate e fissarne di volta in volta di nuove.. restando orgogliosi di se stessi e motivati a dare sempre di più, restando umili e se stessi.

Ultima domanda il senso della vita?

Il senso della vita è crearla… per migliorare se stessi in tutti i sensi ogni giorno con ogni singolo gesto