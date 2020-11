Luigi Scudella : Grande Fratello Vip, provvedimento in vista per Andrea Zelletta: ecco le dichiarazioni di Alfonso Signorini

Spread the love











Una delle regole sacre della casa del Grande Fratello Vip è il divieto a chi vi entra di informare i concorrenti sugli accadimenti del mondo esterno, comprese notizie e aggiornamenti. Paolo Brosio, entrato in corsa nella casa, aveva violato questa regola spoilerando l’ingresso di Giulia Salemi e Stefano Bettarini; il concorrente, perciò, è stato punito con la messa in nomination. che Andrea Zelletta, uscito temporaneamente dalla casa per motivi personali, una volta rientrato ha commesso la medesima infrazione al regolamento, rivelando ad Elisabetta Gregoraci l’ingresso di Selvaggia Roma nella casa.Il conduttore però, in puntata, nonostante Brosio stesse cercando di farglielo capire, non ha afferrato questa informazione e non ha quindi preso provvedimenti nei confronti di Zelletta. Il web ovviamente ha protestato ed ha iniziato a parlare di favoritismi da parte della produzione, quindi stamattina Alfonso Signorini è intervenuto per chiarire la vicenda