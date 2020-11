Come rimuovere una notizia da Google? in 48 il team di Cristian Nardi ci dà la soluzione

Spread the love











Come eliminare una notizia da Google? in 48 il team di Cristian Nardi ci dà la soluzione

Come Eliminare una notizia da Google o rimuovere il proprio passato con le nuove normative Google sta diventando tutto molto difficile, non basta un semplice modulo diritto all’oblio per questo motivo abbiamo chiesto il parere a Cristian Nardi della società di web reputation rts consulente per molti studi legali, opera in molte città d’Italia tra cui Roma, Firenze, Verona, Napoli, . Citato più volte dalla stampa internazionale per il caso Tiziana Cantone e Fondatore della piattaforma web privacygarantita.it . Oggi si occupa del delicato compito di rimuovere notizie non gradite da Google. Un’attività che sta diventando indispensabile per molti privati e professionisti che richiedono a norma di leggere di rimuovere il proprio nome dalla rete.

Io partirei nel chiederle quali sono le domande più frequenti che le pongono i suoi clienti?

Tante e diversa natura tra cui “eliminare il proprio nome da Google, rimuovere informazioni personali da Google… e via dicendo. Qual è il danno che può causare all’immagine e alla reputazione un articolo scandalistico? Posso fare un esempio: oggi richiedere un prestito in banca sta diventato una operazione molto difficile, e diventa ancora più difficile se la tua reputazione online non gode di ottima salute. Ma alla sua domanda rispondo: quanto vale per lei la sua reputazione? quindi la risposta equivale al danno. Vederci apparire il proprio nome tra le prime pagine dei motori di ricerca per molti comporta serie problemi, come ad esempio un prestito negato in baca, o meglio ancora vedersi sfuggire un affare. Purtroppo il nostro interlocutore prima prendere qualsiasi decisione istintivamente interroga la rete, uno scenario molto inquietante sotto questo punto di vista, in quando non prevale più il rapporto di buona fede, ma tecnico. Io credo la massima riservatezza e la garanzia del risultato. C’è da dire che noi privacygarantita.it partiamo sempre da una semplice chiacchierata con il cliente, gratuita e senza impegno, cercando insieme una soluzione al problema.