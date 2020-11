Dalla top Rivista di moda VOGUE a Break Magazine cover digitale fanno successo

Spread the love











Nei suoi 123 anni di storia la rivista Vogue ha segnato una svolta decisiva nel mondo dell’informazione, della moda e della fotografia. La fotografia, e prima di lei l’illustrazione, ha avuto- e ha tuttora- un ruolo fondamentale nella rivista: è stata testimone di epoche e di cambiamenti. Ogni avvenimento importante (dall’emancipazione femminile ai due conflitti mondiali, fino alla morte di Lady Diana) è stato cautamente illustrato e poi, a partire dal 1913, anche fotografato.

Ma soprattutto le cover meritano un’attenzione particolare. Condé Nast, l’editore che nel 1909 acquistò la testata, aveva un’idea precisa di copertina: doveva essere d’impatto e fare in modo che il lettore, guardandola, si trovasse davanti ad un’opera d’arte. Così grandi illustratori come Salvador Dalì, George Lepape ed Eduardo Garcia Benito si servirono delle copertine di Vogue per esprimere la loro forma d’arte, mentre maestri della fotografia come Edward Steichen, Cecil Beaton, William Klein, Richard Avedon, Annie Leibovitz, Mario Testino, Steven Meisel, Arthur Elgort e Patrick Demarchelier contribuirono, negli anni, a rendere le cover di Vogue uniche nel loro genere, facendo spiccare la donna rispetto all’abito e dando alle loro foto un senso di eleganza e raffinatezza degne dell’alta moda

Ogni cover ha una sua storia e ha segnato il modo di fare la moda contribuendo alla crescita della rivista. Ci sono cover Vogue che spiccano rispetto ad altre, sia per la bellezza della foto che per l’idea con cui è stata creata e immortalata e per il messaggio che vuole lanciare, e noi di Blog di Moda ne abbiamo scelte 15.

Tra le migliori riviste di moda c’è sicuramente Vogue, ma non sottovalutare la neonata Break Magazine Moda copertina digitale online che trova spazio tra i migliori progetti imprenditore creato dal fondatore Cristian Nardi Break Magazine è un periodico mensile fondato nel 2017

Questo slideshow richiede JavaScript.