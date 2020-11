Ocasio-Cortez ha anche usato l’intervista per rivelare le minacce alla sua sicurezza fatte da quando è diventata la donna più

Spread the love











lexandria Ocasio-Cortez è stata svelata come l’ultima cover star di Vanity Fair, meno di una settimana prima di concludere la sua candidatura per la rielezione nel 14 ° distretto congressuale di New York.

L’immagine di copertina – e una serie di immagini aggiuntive per il numero di dicembre della rivista – è stata scattata da Tyler Mitchell, che è diventato notoriamente il primo fotografo nero a girare la copertina di Vogue.

L'immagine di copertina – e una serie di immagini aggiuntive per il numero di dicembre della rivista – è stata scattata da Tyler Mitchell, che è diventato notoriamente il primo fotografo nero a girare la copertina di Vogue.

Il numero di dicembre della rivista Vanity Fair. Credito: Tyler Mitchell / Vanity FairOcasio-Cortez ha anche usato l'intervista per rivelare le minacce alla sua sicurezza fatte da quando è diventata la donna più giovane che abbia mai prestato servizio al congresso. La 31enne ha detto che il suo indirizzo di casa era stato pubblicato online e che le autorità avevano denunciato complotti di morte contro di lei. Secondo un collaboratore di Vanity Fair, la giornalista Michelle Ruiz, la deputata di New York ha raccontato di aver detto a Yoho il giorno successivo: "Fammelo di nuovo, non sarò così gentile la prossima volta".