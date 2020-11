TECNOLOGIAEcco cosa succede ogni minuto su Internet nel 2020

Cosa succede ogni minuto su Internet nel 2020

Nel 2020, una quantità insondabile di attività digitale si sta verificando in un dato momento. Questa continua esplosione di attività è la produzione aggregata di 4,5 miliardi di utenti Internet oggi, un numero che si prevede aumenterà ulteriormente nei prossimi anni.

Questa potente immagine di Domo aiuta a catturare ciò che accade ogni minuto nell’attuale era di Internet iperconnessa, ed è in realtà l’ottava edizione prodotta dall’anno 2012.

Cosa possiamo imparare dall’evoluzione di ciò che accade in un minuto Internet?

Come sono cambiati i tempi

Nella sua storia relativamente breve, Internet è stato un catalizzatore sia per l’ascesa che per la scomparsa di nuove società e piattaforme.

Osservando quali marchi sono apparsi nel grafico negli anni precedenti, possiamo tracciare approssimativamente l’importanza di alcuni segmenti tecnologici, nonché osservare i marchi con la maggiore resistenza.

Come puoi vedere sopra, piattaforme come Tumblr, Flickr e Foursquare hanno mostrato alcune promesse, ma alla fine sono state omesse dalla grafica poiché sono diminuite di rilevanza.

Nel frattempo, aziende tecnologiche come Facebook, Amazon e Google hanno avuto una capacità di resistenza impressionante, evolvendosi fino a diventare alcune delle più grandi aziende del mondo. Nel processo, hanno raggiunto titani di vecchia data come Apple e Microsoft in cima alla catena alimentare.

La nuova “cosa nuova”

Non sorprende che gran parte del panorama di Internet sia diverso nel 2020. Ecco alcuni dei punti caldi digitali odierni.

Trasferimenti di contanti

Transazioni per quasi $ 240.000 vengono effettuate su Venmo al minuto. Questo è servito da catalizzatore per la società madre PayPal, che si è evoluta con successo insieme alle tendenze fintech. Le azioni di PayPal ora vengono scambiate quasi ai massimi storici.

E-commerce

Anche prima che COVID-19 provocasse la chiusura dei negozi e l’aumento degli ordini online, l’e-commerce era un settore in forte espansione. Si stima che ora venga speso 1 milione di dollari al minuto online. Amazon spedisce un’incredibile quantità di 6.659 pacchi ogni minuto per stare al passo con questa richiesta.

Strumenti di collaborazione

In un ambiente di lavoro prevalentemente remoto, strumenti come Zoom e Microsoft Teams ospitano rispettivamente 208.333 e 52.083 utenti al minuto. Soprattutto nell’era della pandemia, sembra che questa tendenza sia destinata a rimanere.

Fatturato accelerato

Il mondo accelerato in cui ci troviamo oggi significa che molte aziende non mantengono un vantaggio competitivo così a lungo. Le società di social media sono diminuite come osservato sopra, e questo si riflette in modo simile nella vita media di un’azienda S&P 500.

Si prevede che il mandato di un’azienda tipica sull’S & P 500 diminuirà rapidamente nei prossimi anni:

1964: 33 anni

2016: 24 anni

2027E: 12 anni

Le aziende stanno radendo ovunque tra i 15 ei 20 anni da quei massimi, con stime di ulteriori cali. Questa metrica simboleggia la rapida evoluzione del panorama aziendale.

Quello che ci aspetta

È apparentemente facile dimenticare che l’umanità è ancora agli inizi degli sviluppi quando si tratta di Internet. Ma in questo breve periodo, la sua ascesa alla ribalta e l’ampia digitalizzazione del mondo ci ha lasciato con una linea temporale molto ricca di eventi.

Se l’ultimo decennio funge da punto di riferimento, ci si può aspettare un’ulteriore e intensificazione della concorrenza tra le aziende tecnologiche. Dopo tutto, la ricompensa – vincere nell’economia digitale di oggi – raccoglie un valore molto maggiore.

Tutti i segnali indicano che l’attività di Internet sta avanzando a ulteriori livelli, se non a causa del 5G e delle sue scoperte associate, forse a causa del costante aumento delle persone che ottengono l’accesso a Internet.