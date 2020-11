L’economia del caffè in un grafico

Abbattere l’economia del caffè

Cosa va nella tua tazza di caffè mattutina e cosa lo rende possibile?

La risposta ovvia potrebbe essere il caffè in grani, ma quando inizi a tenere conto dei costi aggiuntivi, l’ambito di un’enorme catena di fornitura di caffè da oltre 200 miliardi di dollari diventa chiaro.

Dal lavoro di coltivazione, esportazione e tostatura delle piante di caffè ai materiali come imballaggi, tazze e persino bastoncini, ci sono molti costi sottostanti che incidono su ogni tazza di caffè consumata.

Il grafico sopra suddivide i costi sostenuti dalla produzione di caffè al dettaglio per una libbra di caffè, equivalente a circa 15 tazze di caffè preparato da 16 once.

La difficoltà di valutare il caffè

Misurare e calcolare la media di un’industria globale è una prova complicata.

Non solo i prezzi globali del caffè oscillano costantemente, ma ogni paese ha anche differenze in termini di disponibilità, costi relativi e prezzo finale di un prodotto finito.

Ecco perché una tazza di caffè preparato da 16 once negli Stati Uniti non costa lo stesso nel Regno Unito, in Giappone o in qualsiasi altra parte del mondo. Anche all’interno dei paesi, le differenze di accesso di un’azienda ai fagioli all’ingrosso determineranno il prezzo finale.

Per contrastare queste discrepanze, l’infografica di oggi sopra utilizza dati forniti dalla Specialty Coffee Association che sono illustrativi ma basati sul Benchmarking Report e sul Coffee Price Report dell’organizzazione.

Quello che finiscono con è un prezzo fisso stimato di $ 2,80 per una tazza di caffè preparato in un negozio di caffè speciali. Ogni negozio e in effetti ogni paese vedrà un prezzo diverso, ma questo ci dà le basi per iniziare a fare marcia indietro e abbattere i costi totali.

Dalla coltivazione di fagioli all’esportazione di sacchi

Per fare il caffè bisogna avere le giuste condizioni per coltivarlo.

I due principali tipi di caffè, Arabica e Robusta, sono prodotti principalmente nei paesi subequatoriali. Le piante sono originarie dell’Etiopia, sono state coltivate per la prima volta nello Yemen nel 1600, poi si sono diffuse in tutto il mondo attraverso il colonialismo europeo.

Oggi, il Brasile è di gran lunga il più grande produttore ed esportatore di caffè, con il Vietnam l’unico altro paese che rappresenta una percentuale a due cifre della produzione globale.

Nazione Produzione caffè (sacchi da 60kg) Quota della produzione globale di caffè Brasile 64.875.000 37,5% Vietnam 30.024.000 17,4% Colombia 13.858.000 8,0% Indonesia 9.618.000 5,6% Etiopia 7.541.000 4.4% Honduras 7.328.000 4,2% India 6.002.000 3,5% Uganda 4.704.000 2,7% Perù 4.263.000 2,5% Altro 24.629.000 14,2%

Quanti soldi guadagnano i coltivatori con i chicchi di caffè verde? Con i prezzi che fluttuano costantemente ogni anno, possono variare da meno di $ 0,50 / lb nel 2001 a oltre $ 2,10 / lb nel 2011.

Ma se stai cercando i soldi nel caffè, non li troverai alla fonte. Fairtrade stima che 125 milioni di persone in tutto il mondo dipendono dal caffè per il proprio sostentamento, ma molte di loro non sono in grado di guadagnarsi da vivere in modo affidabile.

Invece, uno dei maggiori margini di profitto è costituito dalle aziende che esportano il caffè. Nel 2018 il prezzo ICO Composite (che tiene traccia dei prezzi del caffè Arabica e Robusta) è stato in media di $ 1,09 / lb , mentre la SCA elenca gli esportatori con un prezzo di $ 3,24 / lb per il caffè verde.

Economia della tostatura

I torrefattori potrebbero dover pagare $ 3,24 / lb per i chicchi di caffè verde dagli esportatori, ma questo è lontano dal prezzo finale che pagano.

Innanzitutto, i fagioli devono essere importati, aggiungendo spese di spedizione e importazione che aggiungono $ 0,31 / libbra . Una volta iniziata la tostatura effettiva, il costo della manodopera e della certificazione e le inevitabili perdite lungo il percorso aggiungono ulteriori $ 1,86 / lb prima delle spese aziendali generali.

Alla fine, i torrefattori vedono un costo totale illustrato di $ 8,73 / libbra .

Economia della torrefazione ($ / libbra) Prezzo di vendita $ 9,40 Costo totale $ 8,73 Utile ante imposte $ 0,67 Le tasse $ 0,23 Profitto netto $ 0,44 Profitto netto (%) 7,1%

Quando arriva il momento per il loro margine di profitto, torrefattori citare un prezzo di vendita di circa $ 9.40 / lb . Dopo le tasse, i torrefattori registrano un utile netto di circa $ 0,44 / lb o 7,1% .

Margini di vendita al dettaglio

Per i consumatori che acquistano chicchi di caffè tostati di qualità direttamente attraverso i distributori, vedere un sacchetto da 1 libbra di caffè intero tostato per $ 14,99 e oltre è standard. I rivenditori, tuttavia, possono accedere al caffè più vicino ai prezzi all’ingrosso dichiarati e aggiungere i propri costi all’equazione.

Una libbra di chicchi di caffè tostato si tradurrà in circa 15 tazze di 16 once (475 ml) di caffè preparato per un negozio. Ad un prezzo di $ 2,80 / tazza , ciò si traduce in una resa di $ 42,00 / lb di caffè.

Non suona affatto male fino a quando non inizi a tenere conto dei costi. I costi del materiale includono il caffè stesso, le tazze e i coperchi (spesso addebitati separatamente), i bastoncini per mescolare e persino i condimenti. Dopotutto, i contenitori di metà e metà di cannella in polvere non si ripagano da soli.

Fattorizzarli tutti insieme equivale a un costo del materiale al dettaglio di $ 13,00 / libbra . Ciò lascia comunque un sano profitto lordo di $ 29,00 / lb , ma gestire un negozio al dettaglio è un’attività costosa. Aggiungete a ciò i costi delle operazioni, compreso il lavoro, di leasing, di marketing, e le spese amministrative, e il totale dei costi raggiungere rapidamente una $ 35.47 / lb .

Infatti, quando si tengono conto dei costi aggiuntivi per interessi e tasse, i dati SCA danno ai rivenditori un profitto netto di $ 2,90 / lb o 6,9% , leggermente inferiore a quello dei torrefattori.

Una massiccia industria globale

La produzione di caffè è una grande industria per una ragione: il consumo di caffè è davvero un affare universale con 2,3 milioni di tazze di caffè consumate a livello globale ogni minuto. Per volume totale di vendite, il caffè è la quarta bevanda più consumata al mondo.

Ciò rende il lato del mercato al dettaglio un fattore importante. Dominate da aziende come Nestlé e Jacobs Douwe Egberts, le vendite globali di caffè al dettaglio nel 2017 hanno raggiunto gli 83 miliardi di dollari , con una spesa media annua di 11 dollari pro capite a livello globale.

Certo, alcuni paesi bevono caffè più di altri. I maggiori consumatori mondiali per tonnellaggio sono gli Stati Uniti . e il Brasile (nonostante sia anche il più grande produttore ed esportatore), ma il consumo pro capite è significativamente più alto nei paesi europei come Norvegia e Svizzera .

La prossima volta che sorseggi il tuo caffè, considera la vasta e multistrato catena di fornitura globale che rende tutto possibile.