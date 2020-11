La Katz crea prodotti di seta classici e senza tempo: obiettivo della fondatrice Laura Sänger è di portare avanti a pari passo sia la bellezza sia che la qualità

Spread the love











La Katz crea prodotti di seta classici e senza tempo. L’obiettivo della fondatrice Laura Sänger è di portare avanti a pari passo sia la bellezza sia che la qualità. Molti consumatori hanno perso la consapevolezza di come sono creati i capi che indossano e di quali materiali sono fatti i nostri vestiti. Per questo non solo produciamo prodotti migliori, ma in particolare prodotti sofisticati di alta qualità: ogni dettaglio, dal filato alla confezione, è stato ripensato e il nostro abbigliamento è stato progettato con l’ottica di creare un prodotto sano per la nostra pelle. Per Laura Sänger è importante sia l’estetica che l’utilizzo di materiali sani, questi due aspetti si devono complementare e non escludersi a vicenda.

La nostra filosofia corrisponde al concetto “cradle to cradle”. Ci concentriamo sull’essere buoni piuttosto che meno cattivi. Ciò significa che l’intera catena del valore viene ripensata e progettata secondo i criteri della salute materiale. Non solo la materia prima, ma ogni unità di materiale, dal filato al packaging, deve essere salutare per le persone e per l’ambiente. Nessuna sostanza nociva o di plastica viene utilizzata nel processo.

Per noi la bellezza va oltre il design di un capo. Un abito non consiste solo in un taglio eccezionale e colori unici, ma la vera eleganza è anche caratterizzata dalla qualità – per un lusso che dura nel tempo. Questo è il motivo per cui l’intero valore della nostra produzione è ben pensata. La seta è di origine indiana, viene tinta a Vienna e i prodotti sono creati a mano in Germania.

“Una forte personalità sofisticata” è il messaggio che i pezzi di La Katz dovrebbero trasmettere, inoltre, questa è la sensazione che vuole regalare a chi li indossa. I pezzi di La Katz tengono conto del bisogno di una donna sofisticata che ha bisogno che un capo di lusso e di qualità entri nel suo guardaroba per creare un’eleganza quotidiana che può trovare spazio nella vita di tutti i giorni o per un’occasione speciale. Semplice, aggraziata e chic: una bellezza classica viene elaborata con un’aura più cosmopolitana. Dalle sue linee maestose e chic al suo mondo di colori, la Katz cerca sempre di offrire la vera bellezza alle donne che lo scelgono. La filosofia del marchio traspare attraverso i suoi materiali e design mentre cerca di celebrare i corpi delle donne, tutti belli a modo loro. Laura Sänger osa essere la regina dei colori scegliendo i toni più belli per i suoi capi in seta: Avignone, Ultramarine, Portofino Lemon, Coral Sands, Emerald, True Red, Alabaster e Orange Tiger. Le opzioni di colore e stili sembrano essere infinite.

Seta di La Katz e la sua produzione

La seta La Katz è certificata e segue un concetto rigoroso e olistico che non danneggia le persone, l’ambiente o gli animali. Non usiamo pesticidi o spray genetici. Sosteniamo la metamorfosi dal baco da seta alla farfalla. I prodotti chimici nocivi sono completamente vietati rendendo la nostra seta molto più morbida di quella convenzionale.

E’ necessaria una panoramica dei componenti di la Katz per comprenderne il valore. La seta La Katz è prodotta in India, attraverso un processo completamente organico e naturale. La colorazione avviene in Austria attraverso un processo certificato riconosciuto per essere biologico. Il filato è prodotto in Germania ed è un filato di cotone; a differenza della maggior parte dei produttori convenzionali che utilizza filati di plastica. L’etichetta è prodotta in Germania ed è un’etichetta certificata in cotone biologico priva di sostanze nocive. Infine l’imballaggio è prodotto in Austria ed è completamente biodegradabile.

Guardando al nostro processo di produzione passo dopo passo. La seta di La Katz non utilizza pesticidi o spray genetici. Per proteggere i bachi da seta da insetti o uccelli nocivi utilizziamo zanzariere; questo di solito non si verifica nella creazione della seta convenzionale dove vengono spesso utilizzati fertilizzanti chimici e pesticidi.

Una volta che le farfalle hanno lasciato i loro bozzoli, i bozzoli vengono lavorati senza l’uso di sostanze chimiche nocive. I sali tossici sono completamente banditi nella nostra produzione. Aggiungiamo solo sapone naturale è ecologico, certificato e biologico. Questo si differenzia dal comune processo di produzione della seta convenzionale. Per la seta convenzionale: il bozzolo di seta viene reso più pesante utilizzando sali tossici di metallo tra cui cromo, bario, piombo o ferro.

La rifinitura della seta di La Katz viene eseguita utilizzando oli biologici naturali di diverse erbe che rendono più morbido il tessuto. Diversamente per la seta convenzionale vengono normalmente utilizzati prodotti chimici pericolosi come gli sbiancanti ottici per il processo di finitura.

In La Katz sia la tintura che la finitura garantiscono una seta non trattata che è completamente biodegradabile; mentre nella tintura di seta convenzionale, i prodotti chimici tossici e le fibre di miscelazione spesso ostacolano la biodegradabilità.

I benefici della seta La Katz

La seta organica non trattata di La Katz può dispiegare le proprietà naturali della seta: idrata e nutre la tua pelle. Per la seta convenzionale, invece, i benefici naturali della seta vengono persi a causa dell’uso di pesticidi e sostanze chimiche pericolose.

La seta di La Katz mantiene tutti I vantaggi della seta:

Permette alla pelle di respirare riducendo al minimo la ritenzione di sudore, che porterebbe a brufoli e irritazioni.

L’abbigliamento in seta è l’unico tessuto con un effetto anti-età e lifting. La seta contiene sericina, che nutre, lenisce, idrata e rimpolpa, lasciando la pelle luminosa e levigata.

Facilita la levigatura delle rughe. La seta è un materiale naturale ricco di aminoacidi essenziali e proteine naturali e ha come conseguenza il rilassamento del sistema nervoso e quindi le rughe, che si sviluppano con l’età, vengono levigate.

La seta si riscalda quando fa freddo e si raffredda quando fa caldo.

La seta è antistrappo e ha la massima elasticità di tutte le fibre naturali.

Prodotti

La Fondatrice di La Katz– Laura Sänger

La fondatrice Laura Sänger ha 30 anni (18/03/1990), ora vive a Vienna dove è dedicata a La Katz. Ora vive con il suo fidanzato e Maltipoo.

Prima di creare la Katz ha lavorato nel settore delle PR per startup a Vienna e New York. Ha poi continuato la sua carriera di PR lavorando per un cliente d’ interior design a Berlino ed è qui che ha preso coscienza del concetto di sostenibilità cradle to cradle. A questo punto non vedeva più la sua carriera nel settore della comunicazione e voleva unire due aspetti per lei importanti: significato e bellezza.

La Katz nasce nel Marzo 2020 con l’obiettivo di creare un prodotto che sia estetico, ma anche significativo. Il suo obiettivo non è solo di migliorare alcuni aspetti parziali, ma ripensare l’intera catena del valore. Quindi creare un prodotto che sia bello fuori, ma anche dentro. Una moda sana. Una parte importante per lei sono i colori. Per lei era importante creare un marchio che non corrispondesse alla consueta estetica di Instagram (statica e nei toni del beige), ma che fosse piuttosto vivace.