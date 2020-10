Sean Connery Amava ripetere che «non c’è nulla come una sfida che faccia uscire ciò che di meglio c’è in una persona».

Spread the love











Amava ripetere che «non c’è nulla come una sfida che faccia uscire ciò che di meglio c’è in una persona». Sean Connery, scomparso poche ore fa a 90 anni, ha affrontato tante sfide professionali: muratore, lavapiatti, bodyguard, attore. Impossibile dimenticarlo nei panni del dotto frate inglese Guglielmo da Baskerville nel “Nome della rosa” o di James Bond. Ci lascia come testimone la voglia di metterci in gioco