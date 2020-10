Musica, televisione e tour: ne parliamo con Mauro Tummolo

Spread the love











Ciao Mauro, finalmente ci conosciamo. Leggendo il tuo percorso artistico ci viene subito una curiosità: ci racconti di quando ti sei “affacciato” proprio all’inizio nel mondo della musica e in particolare dell’esperienza a STASERA È LA TUA SERA su Rai Uno in prima serata?

Buongiorno e grazie innanzitutto per questo spazio che mi avete dedicato.

Mi sono affacciato seriamente da quando iniziai a prender parte alle selezioni che si facevano ad Ariccia con Teddy Reno e Rita Pavone poi c’è stato il festival di Napoli seguito da tanti altri ; soltanto dopo alcuni anni arrivò l’invito a partecipare al programma Rai ‘’Stasera è la tua sera’’…Devo dire che fu un’esperienza fantastica. Approdare in casa di “Mamma Rai” fino ad allora era solo un lontano miraggio.

Delle prove di canto e di ballo insieme a due pilastri noti al pubblico, Letizia Mongelli e Fabrizio Mainini, conservo un ricordo meraviglioso.

A cosa ti sei ispirato con il brano “DIFFERENZE”?

L’ispirazione fu dettata da queste differenze che troviamo spesso da sempre tra popoli e culture diverse.

Noi a volte facciamo fatica a condividere con il prossimo qualsiasi tipo di idee o di approccio a dei mondi diversi dal nostro perché siamo troppo comodi a casa nostra e convinti di ciò che siamo e di come siamo. Ma non dev’essere affatto così e anzi c’è bisogno di apertura a tutto e tutti, ponderando sempre ogni scelta e magari condividendola con etnie diverse dalle nostre. Da qui lo slogan del brano è ‘’perché le differenze uniscono la gente’’.

E’ vero che sei da ben 7 anni in TOUR con la tua Band fra Italia, Svizzera e Slovacchia?

Sì, esatto. Circa 7/8 anni fa io e il grande Fabrizio Frangione nonostante fossimo a 18 km di distanza ci conoscemmo tramite il Villaggio musicale (piattaforma esistente ancora oggi sul web). Da lì iniziammo a buttar giù delle idee e quindi partimmo in duo e poi in trio con serate nei locali ed apparizioni in piazze.

Abbiamo poi messo in piedi la band con gli ingressi di Martini Trotta, Antonello Ruggiero e Lorena Ticchio.

Abbiamo fatto oltre 200 live tra piazze ed eventi e ci siamo spinti fino alla Svizzera ed alla Slovacchia.

Oltre a proporre brani miei e nostri, abbiamo tributato i Modà, Nek, Renga, Pezzali etc.

Siamo riusciti in poco tempo ad avere collaborazioni tra OPEN ACT e session in studio con dei grandi artisti (Maria Nazionale, The Kolors, Mario Guarini, Chicco Gussoni i musicisti dei Modà etc)

La mia Band la ritroveremo anche nel mio ultimo lavoro che uscirà a Gennaio 2021.

Tutto ciò è frutto davvero di tanto lavoro, forza di volontà, spirito di sacrificio e di quella determinazione che ti porta a non mollare mai.