La cover della settimana dedicata a  Lucia Pellicanó su cityroma.com: la mia vita è una sfida continua

Spread the love











LA cover della settimana dedicata a Lucia Pellicanó cityroma.com “Credo nella avventure, nelle sfide, credo in tutto quello che vita, curiosità, molto spesso non ci pensiamo e viviamo senza quasi neanche accorgercene. Dato che ne abbiamo una sola dovremo cercare di viverla al meglio e non sprecarne neanche un solo istante” cosi inizia il nostro personaggio di oggi di Lucia Pellicanó rivoluzionario, attraente e fuori dalle righe…

Questo slideshow richiede JavaScript.