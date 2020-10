Spread the love











l’ anno è il 2023. La pandemia di COVID-19 è giunta al termine e l’economia globale è sulla buona strada per la ripresa. Come siamo arrivati ​​qui? Come si sono evolute la nostra economia e società per superare la più grande crisi della nostra epoca?

Cominciamo nell’estate del 2020, quando la diffusione incessante della malattia preannunciava prospettive sempre più disastrose per le economie e le società. La pandemia aveva esposto vulnerabilità critiche in tutto il mondo: lavoratori essenziali sottopagati, un settore finanziario non regolamentato e grandi aziende che trascuravano gli investimenti a favore di prezzi azionari più elevati. Con le economie in contrazione, i governi hanno riconosciuto che sia le famiglie che le imprese avevano bisogno di aiuto e rapidamente. Ma con i ricordi della crisi finanziaria del 2008 ancora freschi, la domanda era come i governi potessero strutturare i salvataggi in modo da avvantaggiare la società, piuttosto che sostenere i profitti aziendali e un sistema fallimentare.

In un’eco dell ‘”età dell’oro” del capitalismo – il periodo dopo il 1945 quando le nazioni occidentali guidarono la finanza verso le parti giuste dell’economia – divenne chiaro che erano necessarie nuove politiche per affrontare i rischi climatici, incentivare i prestiti verdi, aumentare le istituzioni finanziarie affrontare obiettivi sociali e ambientali e vietare le attività del settore finanziario che non servivano a un chiaro scopo pubblico. L’Unione europea è stata la prima a compiere passi concreti in questa direzione dopo aver concordato in agosto uno storico pacchetto di recupero da 1,8 trilioni di euro. Come parte del pacchetto, l’UE ha reso obbligatorio per i governi che ricevono i fondi l’attuazione di strategie forti per affrontare il cambiamento climatico, ridurre il divario digitale e rafforzare i sistemi sanitari.

Alla fine del 2020, questo ambizioso piano di ripresa ha aiutato l’euro a stabilizzarsi e ha inaugurato una nuova rinascita europea, con i cittadini che hanno contribuito a definire l’agenda. La leadership europea ha utilizzato politiche orientate alla sfida per creare 100 città a emissioni zero in tutto il continente. Questo approccio ha portato alla rinascita di nuovi edifici ad alta efficienza energetica; trasporto pubblico rinnovato progettato per essere sostenibile, accessibile e gratuito; e una rinascita artistica nelle piazze pubbliche, con artisti e designer che ripensano alla vita cittadina con al centro la cittadinanza e la vita civica. I governi hanno utilizzato una rivoluzione digitale per migliorare i servizi pubblici, dalla salute digitale alle carte elettroniche, e creare uno stato sociale incentrato sui cittadini. Questa trasformazione ha richiesto sia investimenti dal lato dell’offerta che stimoli dal lato della domanda,

Gli Stati Uniti hanno iniziato a cambiare approccio dopo il 3 novembre 2020, quando Joe Biden ha sconfitto Donald Trump alle elezioni presidenziali ei Democratici hanno tenuto la maggioranza in entrambe le camere del Congresso. Dopo la sua inaugurazione nel gennaio 2021, il presidente Biden si è mosso rapidamente per ricostruire i legami logori tra America ed Europa, istituendo un forum per condividere l’intelligence collettiva che potrebbe informare una forma di governo più intelligente. I governi europei erano ansiosi di imparare dalle strategie di investimento utilizzate dal governo degli Stati Uniti, come quelle guidate dall’agenzia di ricerca per la difesa DARPA, per stimolare la ricerca e lo sviluppo nelle tecnologie ad alto rischio. E gli Stati Uniti erano ansiosi di imparare dall’Europa come creare città sostenibili e rinvigorire la partecipazione civica.

Con COVID-19 ancora dilagante, il mondo si è reso conto della necessità di dare priorità all’intelligenza collettiva e mettere il valore pubblico al centro dell’innovazione sanitaria. Gli Stati Uniti e altri paesi hanno abbandonato l’opposizione a un pool di brevetti obbligatorio gestito dall’Organizzazione mondiale della sanità che impediva alle aziende farmaceutiche di abusare dei brevetti per creare profitti di monopolio. Sono state poste condizioni audaci sulla governance della proprietà intellettuale, sui prezzi e sulla produzione dei trattamenti e dei vaccini COVID-19 per garantire che le terapie fossero sia convenienti che universalmente accessibili.

Di conseguenza, le aziende farmaceutiche non potevano più addebitare ciò che desideravano per farmaci o vaccini; i governi hanno reso obbligatorio che i prezzi riflettessero il sostanziale contributo pubblico alla loro ricerca e sviluppo. Ciò si è esteso oltre le terapie COVID-19, influendo sul prezzo di una gamma di farmaci dalle terapie contro il cancro all’insulina. I paesi più ricchi si sono inoltre impegnati ad aumentare le capacità di produzione a livello globale e a utilizzare appalti globali di massa per acquistare vaccini per i paesi più poveri.

L’11 febbraio 2021, la FDA ha approvato il vaccino COVID-19 più promettente per la produzione negli Stati Uniti. La produzione di massa è iniziata immediatamente, i piani per una rapida distribuzione globale sono iniziati ei primi cittadini hanno ricevuto i loro colpi entro tre settimane, gratuitamente d’uso. È stato lo sviluppo e la produzione più rapidi mai registrati di un vaccino e un enorme successo nell’innovazione sanitaria.

Quando il vaccino è stato pronto per la distribuzione, le autorità sanitarie nazionali hanno lavorato in modo costruttivo con una coalizione di attori sanitari globali – guidati dall’OMS, dalla Fondazione Bill e Melinda Gates e altri – per elaborare collettivamente un piano di distribuzione globale equo che supportasse gli obiettivi di salute pubblica. Ai paesi a basso e medio reddito, insieme agli operatori sanitari e ai lavoratori essenziali, è stato concesso l’accesso prioritario al vaccino, mentre i paesi a reddito più alto hanno lanciato programmi di immunizzazione in parallelo.

La fine era in vista per la nostra crisi sanitaria. Ma nel giugno 2021, l’economia globale era ancora in uno stato depressivo. Quando i governi hanno iniziato a discutere le loro opzioni per nuovi pacchetti di stimolo, è scoppiata un’ondata di proteste pubbliche, con i contribuenti in Brasile, Germania, Canada e altrove che chiedevano ricompense condivise in cambio del salvataggio di giganti aziendali.

Con Biden in carica, gli Stati Uniti hanno preso sul serio queste richieste e hanno fissato condizioni forti alla prossima ondata di salvataggi aziendali. Le aziende che ricevevano fondi dovevano mantenere i libri paga e pagare ai loro lavoratori un salario minimo di $ 15 l’ora. Alle imprese è stato vietato permanentemente di effettuare acquisti di azioni proprie e di pagare dividendi o bonus esecutivi fino al 2024. Le imprese dovevano fornire almeno un posto nei loro consigli di amministrazione ai lavoratori e i consigli di amministrazione dovevano far approvare tutte le spese politiche dagli azionisti . Gli accordi di contrattazione collettiva sono rimasti intatti. E gli amministratori delegati dovevano certificare che le loro aziende rispettavano le regole, o sarebbero state punite penalmente per averle violate.

A livello globale, i salvataggi gold standard erano quelli che salvaguardavano i lavoratori e sostenevano attività redditizie che fornivano valore alla società. Questo non è stato sempre un esercizio chiaro, soprattutto nei settori i cui modelli di business erano incompatibili con un futuro sostenibile. I governi erano anche ansiosi di evitare il rischio morale di sostenere le aziende non redditizie. Quindi il settore dello scisto statunitense, che prima della crisi non era redditizio, è stato in gran parte consentito di fallire, ei lavoratori sono stati riqualificati per l’industria solare in rapida crescita del bacino del Permiano.

Nell’estate del 2022, l’altra grande crisi della nostra epoca ha preso una svolta per l’apocalisse. Il crollo del clima finalmente è atterrato nel mondo sviluppato, mettendo alla prova la resilienza dei sistemi sociali. Negli Stati Uniti del Midwest, una grave siccità ha spazzato via i raccolti che fornivano un sesto della produzione mondiale di grano. La gente si è resa conto della necessità per i governi di formare una risposta coordinata al cambiamento climatico e di dirigere uno stimolo fiscale globale a sostegno di un’economia verde.

Eppure non si trattava solo di Big Government, ma di Smart Government. La transizione verso un’economia verde ha richiesto innovazione su scala enorme, che abbraccia più settori, intere catene di approvvigionamento e ogni fase dello sviluppo tecnologico, dalla ricerca e sviluppo alla distribuzione. A livello regionale, nazionale e sovranazionale, ambiziosi programmi Green New Deal hanno colto l’occasione, combinando schemi di garanzia del lavoro con una strategia industriale mirata. I governi hanno utilizzato appalti, sovvenzioni e prestiti per stimolare quanta più innovazione possibile, aiutando a finanziare soluzioni per liberare l’oceano dalla plastica, ridurre il divario digitale e affrontare la povertà e la disuguaglianza.

È emerso un nuovo concetto di Green Deal sano , in cui gli obiettivi climatici e gli obiettivi di benessere erano visti come complementari e richiedevano politiche sia sul lato dell’offerta che della domanda. Il concetto di “infrastruttura sociale” è diventato importante quanto l’infrastruttura fisica. Per la transizione energetica, ciò significava concentrarsi su un futuro di strategia di mobilità e creare una piattaforma ambiziosa per il trasporto pubblico, piste ciclabili, percorsi pedonali e nuovi modi per stimolare una vita sana. A Los Angeles, il sindaco Eric Garcetti ha trasformato con successo una corsia dell’autostrada 405 in una pista ciclabile e ha aperto alla fine del 2022 un sistema di metropolitana sotterranea a zero emissioni di carbonio, gratuito nel punto di utilizzo.

Salendo al ruolo di “stato imprenditoriale”, il governo era finalmente diventato un investitore di prima scelta che ha co-creato valore con il settore pubblico e la società civile. Proprio come ai tempi del programma Apollo, lavorare per il governo, piuttosto che per Google o Goldman Sachs, divenne l’ambizione dei migliori talenti che uscivano dall’università. I lavori governativi sono diventati così desiderabili e competitivi, infatti, che è stato formato un nuovo curriculum per un master globale in amministrazione pubblica per persone che volevano diventare dipendenti pubblici.

E quindi nel 2023 siamo qui con le stesse persone ma in una società diversa. COVID-19 ci ha convinto che non potevamo tornare al lavoro come al solito.

Il mondo ha abbracciato una “nuova normalità” che garantisce che le collaborazioni pubblico-privato siano guidate dall’interesse pubblico, non dal profitto privato. Invece di dare la priorità agli azionisti, le aziende danno valore a tutti gli stakeholder e la finanziarizzazione ha lasciato il posto agli investimenti in lavoratori, tecnologia e sostenibilità.

Oggi riconosciamo che i nostri cittadini più preziosi sono coloro che lavorano nei settori dell’assistenza sanitaria e sociale, dell’istruzione, dei trasporti pubblici, dei supermercati e dei servizi di consegna. Ponendo fine al lavoro precario e finanziando adeguatamente le nostre istituzioni pubbliche, diamo valore a coloro che tengono unita la nostra società e rafforziamo la nostra infrastruttura civica per le crisi che devono ancora venire.

La pandemia COVID-19 ci ha portato via così tanto, in vite perse e mezzi di sussistenza in frantumi. Ma ci ha anche offerto l’opportunità di rimodellare la nostra economia globale e abbiamo superato il nostro dolore e il nostro trauma per unirci e cogliere l’attimo. Per garantire un futuro migliore a tutti, era l’unica cosa da fare.

