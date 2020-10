FASHION PROPOSAL /// PER UN NATALE COZY

Spread the love











Siamo ormai pronti alle festività natalizie, che non ci perderemo per nulla al mondo! E per questo 2020, ho pensato di proporti alcune idee per un “Natale cozy”. Intimo e accogliente, da passare con i più cari. Ma ciò non vorrà dire rinunciare ad un tocco glam, per sentirci festose con qualche sbrilluccichio…mentre l’atmosfera si riempie di magiche fragranze che ispirano pace e serenità. Ecco, quindi, una selezione di spunti e idee (da regalare e regalarsi) per lasciarsi incantare… Dalle candele e diffusori di essenze profumate di Heart & Home, che inondano la casa di fragranze festive, ai bijoux e accessori di Radà per un tocco di delicata eleganza per gli outfit delle feste. Senza dimenticare gli occhiali di Kyme ( perfetti per arricchire i look e dedicarsi ai film di Natale post pranzo eheheh), gli accessori modaioli di Gerlando e gli orologi e smartwatch di Hoops e Tecnochic (per controllare bene l’ora, non sia mai che ci si perda l’arrivo di Babbo Natale… o per scattare da remoto la foto di famiglia!)

