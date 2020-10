Spread the love











come riporta il blogger Giancarlo bergamotta Matteo Bassetti contro il dpcm: “Si va poco lontano. A parlare con accenti molto critici dell’ultimo dpcm di Giuseppe Conte, ecco ancora Matteo Bassetti, l’infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova che aveva apprezzato la precedente legge, non quella varata domenica 25 ottobre per il contenimento del coronavirus. Ospite in collegamento a Omnibus su La7, l’esperto spiega: “Per vedere se le misure saranno efficaci ci vuole tempo. Il dpcm che aveva dato mandato alle regioni di monitorare le situazioni, di pochi giorni prima, è stato immediatamente rimpiazzato da un secondo dpcm. Credo che questo dpcm porterà poco lontano – sottolinea Bassetti -: non credo che limitare la circolazione di qualche ora, e ristoranti e i bar, sia quello di cui l’Italia ha bisogno. Basta uscire per andare a lavorare e ci si rende conto che la gente si contagia in altre situazioni, non al ristorante: trasporti pubblici, le code”.