Conclusa la prima stagione di LIDO BAGNATO: tutti i numeri del game show che ha divertito il web!

Era il 5 luglio di questo assurdo 2020. Era passata giusto una settimana dall’ultima puntata della seconda stagione di “L’interrogazione” (20 milioni di visualizzazioni totali in pochi mesi), e sulla pagina YouTube di Gabriele Vagnato compaiono due sorprese per i quasi 700 mila iscritti. La prima è il nuovo nome che ha assunto il canale di Gabriele, che da quel giorno è diventato Pecore Nere. Pecore Nere sono Gabriele Vagnato, comico e influencer, e il produttore e regista Alessio Russo, al suo fianco già nell’”Interrogazione”, un sodalizio dagli ottimi riscontri. “Pecore Nere è una factory di contenuti web il cui marchio di fabbrica sono i modi divertenti, irriverenti, taglienti e cinici nel rappresentare il mondo di oggi. Il “politicamente corretto a tutti i costi” è il “gregge di pecore” a cui non vogliamo omologarci! Pecore Nere è “diversità”: ognuno di noi è diverso, unico a modo suo ed è il benvenuto”, raccontano Gabriele e Alessio. La seconda è la partenza di un nuovo format! Ha debuttato infatti il 5 luglio la prima stagione di “Lido Bagnato”, il game show estivo condotto da Gabriele con protagoniste le principali web personalities del momento, il nostro Gabriele nelle vesti del presentatore e un sadico bagnino a fare le veci del mitologico “Signor No” al fianco di Mike Buongiorno…



Il serie ha presentato 9 puntate, durante le quali si sono sfidati Valerio Mazzei, Sespo, Awed, Riccardo Dose, i Q4, Roberryc, Amedeo Preziosi, Shade, Biondo, Himorta, Yuri Pennisi, Zoe Massenti e Marta Losito, tra domande irriverenti e soprattutto secchiate d’acqua a insindacabile giudizio del bagnino più temibile dell’Idroscalo di Milano, che è stato il set del seguitissimo format estivo.



Sono state infatti oltre 5 milioni le visualizzazioni totali della serie, le cui puntate sono state tutte nella Top Ten Tendenze di YouTube, arrivando anche alla prima posizione. L’ultima puntata (con Marta Losito e Zoe Massenti) è arrivata online il 18 ottobre, ha oltre 820 mila visualizzazioni in meno di una settimana ed è stata al primo posto della Top Ten Tendenze, mentre la prima puntata, con Valerio Mazzei a sfidare Sespo, ha superato 1,2 milioni di visualizzazioni. Ora però è arrivato l’autunno, le foglie cadono e il lido più famoso del web chiude per meritato riposo. Ma “Lido Bagnato” tornerà la prossima estate!

GABRIELE VAGNATO, comico e creator, nasce ad Asti l’8 febbraio del 2001, ma all’età di 4 anni si trasferisce a Catanzaro.

Fin da piccolo si appassiona al mondo della comicità, intrattenendo parenti e amici con i suoi spettacoli e i suoi buffi travestimenti e parodie.

Gabriele sui social racconta la vita di un adolescente agli adolescenti, utilizzando una comicità tagliente ed esilarante, affrontando temi quotidiani, ma anche temi molto importanti, il tutto sempre condito dal suo originale umorismo. Durante il 2017, gli viene affidata la conduzione di due tour in giro per l’Italia all’interno di diversi centri commerciali, Challenge Tour e Muser Tour, che hanno riscosso molto successo tra i più giovani. Nel 2018 inizia a scrivere suoi pezzi comici e ad esibirsi su diversi palchi in giro per l’italia, tra cui quello del Beautiful Festival di BeYou, riscontrando un grande successo e tante risate, davanti a più di 3000 persone.

Apprezzato per il suo modo di porsi e il suo essere impacciato e buffo in tutto quello che fa, riscuotegrande successo anche su Musical.ly / TikTok, social molto amato dai più giovani, collezionando da gennaio 2018 ad oggi 2,8 milioni di follower. Nel giugno del 2019 prende parte al libro edito da DeAgostini “Planeta Social Party 2” insieme ai più importanti giovani influencer d’Italia. Sempre per DeAgostini a Settembre 2019 è stato pubblicato il primo atteso libro completamente e orgogliosamente scritto da Gabriele, “La mia vita è una sfiga, sarà per la prossima!”

