Oggi mi sono resa conto che mancano solo nove weekend al NATALEEE !

È tempo di concentrarsi su questa festa con tutta la positività e l’ottimismo possibile J Ecco perché ho preparato questa selezione super colorata, per celebrare la festa più attesa dell’anno! I colori tipici del natale, rosso, verde e bianco, con un tocco di blu super chic per accessori, bijoux, occhiali e orologi… senza dimenticare l’home decor, con candele colorful e profumate! Ce n’è per tutti!!