Torna l’appuntamento con il Jazz al Bravo Caffè con Francesco Cavestri Trio e Roberta Gentile

A Bologna torna l’appuntamento con il Jazz, sabato 31 ottobre alle ore 21.00: il giovane talento di Francesco Cavestri animerà nuovamente il palcoscenico del Bravo Caffè, dopo i successi delle due consecutive serate di settembre che hanno registrato il tutto esaurito. Questa volta sarà in compagnia della cantante Roberta Gentile (Incognito) che interpreterà dei brani in veste di ospite d’eccezione e del consolidato accompagnamento di Max Turone al basso e Roberto Rossi alla batteria.

La serata del 31 ottobre si muoverà su un piano estremamente moderno e accattivante, con un repertorio del tutto nuovo arricchito da influenze della tradizione soul e hip-hop.

Sarà la prima collaborazione tra questi due giovani artisti e per l’occasione Cavestri suonerà alcuni suoi brani inediti, che verranno incisi per la prima volta in un disco, in uscita a breve.

FRANCESCO CAVESTRI TRIO

Francesco Cavestri (17 anni) si avvicina alla musica fin da piccolo, studiando pianoforte classico e imparando a conoscere giganti della musica jazz come Miles Davis e Bill Evans. A soli 14 anni viene ammesso all’indirizzo jazz del Conservatorio di Bologna, che tutt’oggi frequenta, e a 15 comincia a esibirsi live al fianco di Max Turone al basso e Roberto Rossi alla batteria, con cui si viene a creare un trio ormai consolidato e affiatato che condivide non solo la passione per il jazz, ma che ama viaggiare senza confini all’interno dell’infinito mondo della musica.

Il progetto del trio trova la sua espressione nell’unione dell’esperienza di musicisti professionisti con il talento di giovani artisti, esperimento questo che si mostra anche nella scelta dei brani eseguiti e nelle varie sonorità che danno vita a una ricercata forza creativa.

Dai giganti del jazz e del soul, passando per le radici dell’hip-hop e della fusion, fino ad arrivare alla presentazione di alcuni inediti di Cavestri che raccolgono quelle che sono le sue grandi ispirazioni arricchite da incontri internazionali con dei grandi della musica jazz come Herbie Hancock e Cory Henry.

Una contaminazione questa che fa tesoro proprio delle esperienze oltreoceano di Cavestri, dove ha avuto l’occasione di esibirsi a New York in contesti d’eccellenza come il Fat Cat, lo Smalls Jazz Club e il Red Rooster.

ROBERTA GENTILE (INCOGNITO)

Pugliese, si avvicina al mondo della musica da bambina, studia in varie scuole di musica, conservatorio N. Piccini di Bari e si diploma in un’accademia di teatro di Milano. Ottiene il diploma della “London College of Music”. Nel 2017 si esibisce all’EXPO-Experience e nella “Notte degli Oscar” di Vanity Fair. Nello stesso anno partecipa ad un programma televisivo in onda su Canale 5 “The Winner Is”, in collaborazione con Radio 105.

Grazie al batterista e polistrumentista italiano Francesco Mendolia, entra in contatto con il leader della Band di fama internazionale INCOGNITO, Bluey Maunick con il quale inizia subito a lavorare per la produzione di un Album inedito, registrato tra Londra, Hackney Studios e Krabi Road Studios in Thailandia. Roberta debutta nel dicembre 2017 al BLUE NOTE di TOKYO e subito dopo al BLUE NOTE NAGOYA di Osaka e nel gennaio 2018 al BLUE NOTE MILANO, supportata dai THAMES RIVER SOUL (Francesco Mendolia, Francisco Sales e Francis Hylton) e Matt Cooper, in apertura dei concerti della stessa band (INCOGNITO).

Nel gennaio 2019 arriva al RONNIE SCOTT’S di Londra, uno dei più importanti Jazz Club del mondo.

Lo scorso dicembre é uscito il suo singolo d’esordio con l’etichetta discografica di Bluey, leader degli Incognito, che anticipa l’uscita del disco.