Cominicato stampa Mundane Clothing & Magazine

Mundane è un marchio di moda e stile di vita che consiste in una linea di abbigliamento ( http://www.mundaneclothing.us/ ) e un magazine digitale ( http://www.mundanemag.com/ ). Il fondatore del marchio, Luca Di Fabio, è un musicista ventinovenne cresciuto curandosi più del suo guardaroba e collezione di CD che di far parte della squadra di calcio locale, spiega che questo brand vuole offrire “una sorta di piattaforma per tutti quei designer emergenti, eccentrici e innovativi da tutto il mondo”.

Jacopo Peca, in arte JP e concittadino di Luca è uno dei principali designers di Mundane, il quale all’offerta di Luca di portare quel suo modo di arte, quel nuovo tipo di fare vestiti e moda negli Stati Uniti, non ha esitato a saltare sul carro.

La svedese Denise Roxenstone, esperta designer di giacche di pelle oltre che blazers e molto altro, è poco dopo entrata a far parte della famiglia Mundane con un’esclusiva e unica collezione di giacche.

E’ possibile visionare la filosofia del progetto guardando il video del fondatore al link: https://youtu.be/Fdx2R7H5xcU

La missione è quella di diventare quello che Sub Pop record è stata per i Nirvana, Soundgarden e la musica Grunge: cioè quella di costruire un’etichetta che possa raggruppare i migliori e più eccentrici e innovativi designers da tutto il mondo. Ciò che distingue Mundane da qualsiasi altro negozio digitale è la ricercatezza dei designer e il loro unico e irripetibile metodo di manifattura dei capi: nel corso della loro carriera, infatti, questi hanno costruito un immenso archivio di rarissimi e vecchi pezzi vintage che ormai non si trovano più sul mercato. Quelle serie limitate di pezzi vintage nel loro archivio non sono più sul mercato, i quali vengono presi e riconvertiti in pezzi Mundane tramite il lavoro, prettamente manuale, dei nostri designers. Ogni pezzo è una serie limitata, ogni pezzo è assolutamente irripetibile. Mundane è quindi un marchio devoto alla originalità. Il nostro vero obiettivo è quello di produrre vestiti unici per persone uniche.