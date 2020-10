Luigi Scudella Adesso Cristina Tomasini, la compagna del figlio di Alba Parietti e di Franco Oppini, sbotta contro Dayane Mello

Spread the love











Adesso Cristina Tomasini, la compagna del figlio di Alba Parietti e di Franco Oppini, sbotta contro Dayane Mello. Che ci prova da settimane con Francesco Oppini, il tutto ovviamente all’interno della casa del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. A Novella 2000 la Tomasini svela: “Non avrei mai pensato che gli avrebbero messo sulla sua rotta una sirena tentatrice per farlo abbattere sugli scogli“. Insomma per Cristina Francesco non ha alcuna colpa. “Mi sembra di capire che la signora ne esca sconfitta…”, rimarca la Tomasini. Anche papà Franco e mamma Alba non hanno fatto sconti a Dayane Mello. E si prospettano puntate di fuoco. La Parietti potrebbe entrare nella casa per un confronto-scontro con la “tentatrice” Dayane. Scintille e share.