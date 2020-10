Spread the love











Come ci racconta il nostro blogger Samuel Piazza Mafalda De Simone è un’influencer molto attiva e seguita su Instagram, ad oggi ho oltre 152.000 follower. Il suo profilo è consultabile tramite questo link Nella vita è una studentessa della facoltà di Giurisprudenza, al termine del percorso di studi. Collaboro con diversi brand di diversi settori quali moda, beauty,make-up,fitness e molte aziende artigianali del Made in Italy.

Instagram è lo spazio in cui le mie passioni hanno libero sfogo. Il mio stile è piuttosto vario, passo dal casual, sportivo, elegante. Nei miei outfit non possono mai mancare le scarpe con il tacco, le indosso sempre, anche sotto un semplice jeans per dare quel tocco glamour. Il suo colore preferito è il rosso, infatti, adoro indossare abiti rossi. Ho sempre avuto la passione per le foto, la moda, gli outfit, il make- up, il fitness.



Inizialmente condividevo i miei scatti in uno spazio privato come Facebook, mentre adesso lo faccio in uno spazio pubblico, il mio profilo Instagram. Da lì è partito tutto. Mi sono appassionata sempre di più e ho iniziato a curare come meglio potevo il mio profilo Instagram avendo una particolare attenzione per gli scatti che condividevo nella mia gallery. Il tutto è iniziato dall’estate del 2016. Sul web rientro nella classifica delle “influencer beauty” più seguite.

Per me fare l’influencer ormai è diventato un lavoro, c’è anche un notevole guadagno con le aziende. Il mio miglior pregio credo sia la caparbietà, porto sempre a termine ciò che mi sono prefissata. Il mio profilo è orientato principalmente al mondo della moda e del beauty, penso che il modo in cui interagisco con le persone sia molto apprezzato. Ogni giorno cerco di dar il massimo per fornire ai miei fan suggerimenti sinceri sui prodotti che ho modo di provare e brand con cui entro in contatto, cercando sempre di mantenere una mia identità e originalità.