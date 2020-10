HOOPS trasforma un segnatempo dal singolare sistema “Sliding” personalizzabile

Spread the love











Come le principali tendenze moda degli ultimi anni, anche la creatività di HOOPS fa un tuffo nel passato e rinnova uno dei suoi best seller, il mitico modello Cherie, trasformandolo in un segnatempo dal singolare sistema “Sliding” personalizzabile.

Quasi immutato nella sua allure essenziale e raffinata, il modello “Sliding” di HOOPS continua ad incantare con il sofisticato quadrante deep guillochet e la corona con cabouchon colorato ton sur ton, entrambi arricchiti da un nuovo “vestito” che per l’occasione si tinge anche di oro giallo. Disponibile in 8 nuance di base, “Sliding” si presenta in tonalità classiche come bianco e nero, ma anche in eleganti ed alternativi colori di tendenza come bordeaux, tortora, beige, blu elettrico, rosa e rosso fuoco, perfetti per offrire un ventaglio cromatico sempre glamour. Grazie ad un sistema di montaggio e smontaggio rapido tipo sliding privo di ansette, il nuovo modello di HOOPS consente anche alle personalità più eccentriche di personalizzare il proprio “Sliding” con combinazioni di cinturino ancor più dotate di quell’irriverenza che da sempre contraddistingue la HOOPS mania.

Info: www.hoopswatch.eu