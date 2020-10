CLASSICA – Il quartetto delle Cameriste Ambrosiane domenica 18 ottobre allo Spazio Teatro 89 di Milano in “Divisi per (dal) sesso”

Spread the love











Gentili signori,

il repertorio “al femminile” è tuttora poco noto e poco frequentato, nonostante sia ormai acquisito che, con un po’ di paziente lavoro di ricerca, si trovano in esso opere di grande bellezza estetica e imprescindibile interesse storico. Per fortuna, questo lavoro meritorio viene svolto, da tempo, con instancabile e competente dedizione dalle Cameriste Ambrosiane, che in quartetto, domenica 18 ottobre (ore 17.30; ingresso 7-10 euro), per il quarto appuntamento della stagione di musica classica dello Spazio Teatro 89 di Milano, intitolato “Divisi per (dal) sesso”, eseguiranno alcuni capolavori sconosciuti di donne compositrici: nel programma di sala figurano brani di Clara Wieck, Louise Adolpha Le Beau ed Amy Beach.

Ci sarà poi un omaggio, nel segno della contemporaneità, a Rachel Portman, autrice delle colonne sonore dei film “Emma”, “Le regole della casa del sidro” e “Chocolat”, ma ci sarà spazio anche per una prima assoluta, scritta appositamente per questo concerto dalla giovane compositrice estone Alisson Kruusmaa.