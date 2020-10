Merci Maman celebra tredici anni molto speciali

Spread the love











Dopo questo difficile anno e l’adattamento dei nostri clienti in tutto il mondo a nuovi stili di vita e modi di lavorare, Merci Maman è contenta di celebrare il suo tredicesimo anniversario, rendendolo ancora più speciale. Dando uno sguardo ai traguardi già raggiunti, alla crescita e ai prodotti nuovi lanciati nell’ultimo anno, c’è decisamente tantissimo da festeggiare, e vogliamo ringraziare i nostri fedeli clienti per supportare il brand in ogni suo passo offrendo uno sconto del 15% su tutto il sito.

Celebrando il tredicesimo anniversario del brand, Merci Maman, invita tutti i suoi fan a celebrare insieme a loro. Offrendo uno sconto del 15% su tutti i prodotti il giorno 14 ottobre per festeggiare questo compleanno davvero speciale, oltre che un modo per ringraziare i nostri clienti che sono stati insieme a noi in ogni momento fino ad oggi. Crescendo da una compagnia di 1 persona ad un team di quasi 50, è incredibile pensare a quanto l’azienda si sia ingrandita negli ultimi tredici anni.

Dal tavolo della cucina di Fulham tredici anni fa fino ad ogni meeting interno, email di clienti e alle conversazioni di ogni giorno, Merci Maman ha sempre mantenuto gli stessi valori e l’offerta di prodotti che aveva fino dall’inizio della sua attività. Festeggiando la maternità, il legame con i propri cari e catturando momenti speciali da incidere nei tuoi gioielli come ricordo. Celebrando la magia del legame indissolubile tra madre e figlio, l’affetto tra i propri cari e i momenti più importanti della propria vita con un messaggio inciso a mano.

Durante gli anni abbiamo nutrito il brand e l’abbiamo visto crescere, e come una madre con il proprio figlio, sono immensamente orgogliosa della sua evoluzione e di dove è arrivato oggi. Merci Maman ha fatto molta strada dalla sua creazione e se c’è qualcosa da portarsi con sé di questo anno così particolare, è quello di quanto siamo forti come team. Siamo una famiglia nel verso senso della parola e il nostro team non potrebbe essere più appassionato e dedicato a rendere i momenti più preziosi della vita dei nostri clienti ancora più speciali.

– Béatrice de Montille, Fondatrice

Iniziando dall’offrire un solo prodotto, fino ad averne 158 nel sito è un chiaro segno di crescita del brand nell’ultimo decennio e oltre. Con i nostri best-seller che vanno dalla collana Duchessa Kate, indossata da Kate Middleton nel 2014, alla collana personalizzata con Pietra Semi-Preziosa, che può essere ancora più personalizzata con una scelta di Gemme colorate e dai diversi significati. C’è veramente un prodotto per accontentare ogni gusto, e il punto forte del brand, il messaggio inciso a mano personalizzato e disponibile in ogni singolo prodotto disponibile a Merci Maman.

Incidere a mano le storie di vita dei nostri clienti è sempre stata la più grande ricompensa, ed è davvero commovente pensare che ci scelgano per far durare per sempre quei momenti speciali della loro vita. Da quando l’ordine viene effettuato fino all’ultimo momento in cui lo inviamo, custodiamo e proteggiamo ogni singola storia che passa attraverso le nostre porte.