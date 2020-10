XCV Milano lancia l’e-commerce e punta sull’artigianato di qualità

Spread the love











XCV Milano apre le vendite al pubblico e lancia il proprio e-commerce

La maison punta sulla tradizione artigiana italiana per rilanciare le piccole manifatture dopo il lockdown

Milano, 07 Ottobre 2020 – XCV Milano, maison specializzata nella realizzazione artigianale di pelletteria di lusso, apre ufficialmente la vendita al pubblico tramite il suo nuovissimo e-commerce.

Creati con la massima attenzione al dettaglio e destinati ad un pubblico elegante e raffinato, tutti gli accessori XCV Milano sono pezzi unici realizzati interamente in Italia, rigorosamente a mano, da maestri artigiani che tramandano da decenni l’arte della lavorazione della pelle.

XCV Milano è stata fondata il 9 maggio 2020, all’inizio della fase 2 della pandemia di Covid-19 che ha avuto gravi ripercussioni su tutte le aziende, con un impatto particolarmente forte sulle piccole manifatture a conduzione familiare a cui la compagnia affida la creazione dei propri prodotti ricercati; il fondatore di XCV Milano, il milanese Matteo Sozzi, ha scelto di cogliere l’occasione della riapertura delle attività produttive scegliendo di scommettere sull’industria e sull’artigianato italiani, riconosciuti nel mondo per il prestigio e la qualità delle lavorazioni.

Sozzi ha dichiarato: “Io credo fortemente nell’eccellenza e nel valore del Made in Italy, ho voluto creare una nuova realtà che desse spazio alla tradizione e all’esperienza e che portasse nuovo risalto alla maestria dei nostri artigiani e al talento di giovani creativi”.

Al centro della filosofia di XCV Milano è la cura nel design e nella realizzazione di accessori dalle linee pulite e senza tempo, che si adattino ai consumatori più diversi e uniscano le generazioni nel gusto per le lavorazioni artigianali e nella ricerca del bello.

A Proposito di XCV MIlano

XCV Milano (xcvmilano.it) è una maison italiana specializzata nella produzione di accessori fashion in pelle di altissima qualità. L’arte manifatturiera e l’esperienza artigiana permeano tutte le fasi della lavorazione del prodotto, dall’ideazione alla realizzazione, rendendo ogni accessorio XCV un pezzo unico e pregiato, vero simbolo della qualità del Made in Italy. Entrare a far parte della famiglia XCV Milano significa riconoscere i valori che contraddistinguono l’Italia nel mondo, un Paese che è riuscito a costruire nel tempo modelli ed eccellenze che hanno fatto la storia