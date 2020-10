Carmelita Pascale alla London Fashion Week 2020

Spread the love











Carmelita Pascale è tornata a Londra e questa volta abbiamo mostrato i nostri capi nelle vetrine di Lone Design Club a Covent Garden per due settimane durante il “September Fashion Month” di LDC.

La nostra collezione estiva ha finalmente ottenuto l’attenzione desiderata da clienti e stampa. Di seguito alcuni dei nostri risultati per questo mese. Vogliamo davvero condividerli con voi!

Shooting con la famosa cantante londinese Anna Straker (@strak3rgram) per Darkus magazine (@darkusmagazine).

Lasciate che ve lo dica: il look provocante e cool di Anna Straker viene rispecchiato perfettamente dal nostro outfit rosso della Golden Eagle Collection: pantaloni Beijing e giacca Kyoto.

Anna Straker è una produttrice, cantante e autrice di canzoni con sede a Londra, Regno Unito. La sua musica è un’emozionante mix di elettro pop e trip hop, e mescola synth retrò con una produzione contemporanea. Ha già fatto alcune acclamate esibizioni al festival di Reading, Leeds e Glastonbury.

Alcune delle ultime canzoni di Anna Straker includono: London Knows, Just Because e Sweat.

LDC: Evento ‘The Edit’ London Fashion Week – Presentazione della Collezione e Festa

Il 18 Settembre al negozio di Lone Design Club a Covent Garden Carmelita Pascale ha partecipato alla LDC Fashion Week Edit. Qui i nostri migliori outfit sono stati indossati da modelle durante la presentazione e l’evento ha riunito la miglior stampa, influencer, clienti e designer di Londra. La nostra designer Carmelita era presente e l’evento è stato fantastico !

I nostri Talent ci amano – In tutto il mondo.

I nostri Talent ed Influencer ci adorano! Prima c’è stata Allison Soro con il nostro Zante Bikini a Monaco, Montecarlo.

Questo mese Manu Luize a Milano (Italia) indossa il nostro blazer corto grigio e viola. Lo sapevi che i blazer corti sono di tendenza questa stagione. I trendsetter sono ancora in tempo per acquistarne uno; e questo è prezioso in quanto presenta ricami viola fatti a mano su tessuto.

A Berlino (Germania) intanto, la nostra cara Renu, conosciuta come @beguilingstar ha sfoggiato il nostro abito bianco Newberry con maniche a sbuffo e cintura azzurra a fascia da abbinare. Sì, anche le maniche a sbuffo sono un must per il guardaroba di questa stagione ! Ti fanno sentire una regina.

RESTATE SINTONIZZATI – Presto presenteremo anche la nostra nuova Collezione Invernale 20/21, “Midnight Sun”.

Per questo inverno vi mostreremo alcuni outfit che celebrano uno stile pop-rock, un mix tra streetwear e casual. Continua a seguirci per scoprire i nostri nuovi outfit.

Baci & Kisses,

Carmelita Pascale