Parteciperanno al dibattito il direttore de “Il Giornale” Alessandro Sallusti e l’editorialista del “Corriere della Sera” Massimo Franco Laura D’amore

Spread the love











Parteciperanno al dibattito il direttore de “Il Giornale” Alessandro Sallusti e l’editorialista del “Corriere della Sera” Massimo Franco.

Tra i temi caldi della puntata quello dell’Ares-Gate: il caso esploso al “Grande Fratello Vip” dalle confessioni di due concorrenti che facevano parte della scuderia Ares, famosa casa di produzione cinematografica e televisiva paragonata dai due ad una sorta di setta il cui patron, Alberto Tarallo, veniva descritto come “Lucifero”.

Davanti alle telecamere di “Non è l’Arena” Tarallo risponderà alle tante accuse mossegli e racconterà la sua verità in un’intervista esclusiva a Massimo Giletti.

In studio poi le testimonianze di Andrea Marras, Reda Lapaite e Raffaella Di Caprio. Nel corso del programma non poteva mancare il racconto dell’Italia, segnata in questi ultimi giorni da un’impennata dei contagi.

L’estate è finita e il covid riprende ad avanzare. In molte Regione reintrodotto l’obbligo della mascherina all’aperto. Il Governo chiederà la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio. Intanto il virus non risparmia né il calcio, con partite rinviate, né capi di Stato, Donald Trump e moglie risultati positivi.

Di tutto questo se ne parlerà con Nino Cartabellotta, Matteo Bassetti, Pierpaolo Sileri e Alessandro Cecchi Paone. Continua il viaggio nel mondo patinato dei social e dei suoi influencer. A “Non è l’Arena” torna per chiarire la sua versione Mirko Scarcella, il guru di Instagram finito sotto accusa dopo un servizio de “Le Iene”, incentrato sulle presunte truffe che lui avrebbe compiuto ai danni dei suoi clienti. Se ne discuterà con Alessandro Cecchi Paone, Luca Telese e Laura D’amore.

Non si spegne il fuoco delle polemiche sull’aumento dello stipendio del presidente dell’Inps Pasquale Tridico, in un periodo in cui tutto il Paese vive una crisi drammatica e tante persone hanno perso il lavoro. Per il talk in studio Luca Telse, Guido Crosetto, Manlio Di Stefano e Cateno De Luca.