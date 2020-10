DAL 1852 L’AZIENDA URBANI È LA FAMIGLIA URBANI CHE, DA 6 GENERAZIONI, SI DEDICA CON AMORE E PASSIONE AL TARTUFO

Spread the love











Una discendenza che inizia con Costantino Urbani nel 1852, quando avviò l’esportazione dei tartufi freschi in Francia, a Carprentas, creando così una corrente di affari che sono andati sempre più ingrandendosi. Velocemente l’esportazione si diffuse in Francia, Germania, Svizzera e, di pari passo, anche nelle altre regioni d’Italia. Dopo di lui arriva Paolo Urbani Senior e successivamente Carlo Urbani che, con l’insostituibile aiuto di sua moglie Olga, non solo diventa pioniere della tartuficoltura in Italia ma anche un grande imprenditore che riesce a riorganizzare l’azienda intorno ai suoi cari cercatori: i cavatori. Così nasce Urbani Tartufi, conosciuta oggi in tutto il mondo. Oggi, come allora, un solo impulso ci muove ogni giorno: l’amore per il tartufo. Paolo e Bruno Urbani, figli di Carlo ed Olga senior, rappresentano la quarta generazione a cui si deve la trasformazione da un’azienda bella e grande, ma ancora familiare, in una vera e propria industria meccanizzata e tecnologicamente avanzata. Paolo Urbani, che riuscì davvero a dare un volto nuovo al gioiello di famiglia, fu insignito anche del titolo di Cavaliere del Lavoro, con la motivazione di essere riuscito a creare, intorno al tartufo, una vera e propria realtà economica, fiore all’occhiello dell’Italia nel mondo. Bruno Urbani è alla guida attualmente del Gruppo, dopo aver rivestito importanti e prestigiose cariche pubbliche sia nel mondo dell’industria italiana che nel mondo bancario. Ora si dedica incessantemente alla sua attività, maestro prezioso per le nuove e future leve .

L’attuale generazione Urbani, composta da Olga, Carlo e Giammarco, ha dato vita ad importanti filiali estere ed a realtà come il Museo del Tartufo, l’Accademia del Tartufo e la Urbani Travel&Tours. Olga, figlia di Paolo, dirige i diversi settori dell’azienda e gestisce con coraggio l’amministrazione del Gruppo, le pubbliche relazioni, l’immagine aziendale, gli affari legali e societari di Urbani e delle sue consociate. Giammarco, figlio di Bruno e già manager di successo, guida la direzione commerciale Italia, gli USA ed i nuovi mercati emergenti. Sua è l’intuizione di allargarsi al mondo dei funghi inaugurando la linea Urbani Funghi. Carlo, invece, anche lui figlio di Bruno, segue i mercati esteri e l’Italia, assicurando la distribuzione capillare del fresco e dei prodotti conservati. Con Luca e Francesco Loreti Urbani, figli di Olga, si è arrivati alla sesta generazione in azienda. Luca, sotto l’attenta guida dello zio Carlo, lavora da qualche anno nel settore marketing estero e nello sviluppo dei mercati asiatici. Francesco, invece, dopo aver iniziato a muovere i primi passi nella selezione del tartufo fresco, è passato al suo primo grande progetto: la tartuficoltura. Si impegna, con l’entusiasmo tipico della sua giovane età (24 anni), anche in campo commerciale, sia in Italia che all’estero, sotto la guida paziente dello zio Bruno e dello zio Giammarco. Ultima nata Ginevra, figlia di Giammarco e Paola Urbani. Quest’ultima è da sempre al fianco del marito nella sua attività imprenditoriale e oggi sindaco del Comune di Scheggino. Ginevra, che ha soltanto 6 anni, piange quando, in visita in azienda, la vogliono riportare a casa. Segno che il fascino del tartufo in casa Urbani seduce fin da bambini.

IL RICORDO DEL CAVALIERE PAOLO URBANI

Una vita dedicata alla famiglia, al lavoro e alla passione per il tartufo, con le quali ha saputo costruire, passo dopo passo, l’azienda oggi leader mondiale del settore. In onore del Cavaliere Paolo Urbani, la figlia Olga ha realizzato un libro per commemorare un uomo indimenticabile, un imprenditore di successo ed un grande maestro di vita, non solo per i suoi famigliari ma per i molti che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Una tenace difesa del tartufo, della sua storia, della sua conoscenza ma, soprattutto, della sua sopravvivenza e tutela nel futuro.

Questo è il fine che la Fondazione “Paolo Urbani” si pone. Tutte le attività, che saranno interamente finanziate dalla famiglia Urbani finché avrà vita, sono rivolte a risolvere problemi impellenti del settore come la carenza di leggi, l’inadeguatezza delle normative, l’assenza di regolamenti o, laddove esistano, assicurarsi che vengano applicati secondo un principio di uguaglianza. Inoltre, la Fondazione Paolo Urbani in unione con l’Università dei Sapori di Perugia, ha dato vita a delle borse di studio, delle aule e dei corsi di laurea intitolati al Cavaliere del Lavoro Paolo Urbani, per mantenere viva la memoria del suo operato per sempre.

IN ITALIA E ALL’ESTERO CON 14 SEDI, 5 MARCHI E 300 PROFESSIONISTI: QUESTI SONO I NUMERI DEL GRUPPO URBANI CHE RAGGIUNGE OGGI IL 70% DEL MERCATO MONDIALE.

L’headquarter internazionale si trova presso gli stabilimenti di Urbani Tartufi, a Sant’Anatolia di Narco, in provincia di Perugia. Qui lavorano 150 dipendenti che utilizzano tecnologie innovative per la lavorazione e la conservazione del tartufo, tecnologie che ne esaltano le caratteristiche naturali e ne permettono nuove occasioni d’uso. L’organizzazione attenta ed integrata del ciclo produttivo e la qualificata preparazione della rete di vendita, consentono di portare il prodotto sulle tavole dei buongustai di tutto il mondo, nelle stesse condizioni in cui lo si sarebbe potuto apprezzare appena raccolto. Insieme a quello di Sant’Anatolia, è presente lo stabilimento produttivo di Terni. Oltre alle due sedi ubicate in Umbria, Urbani Tartufi è presente ad Alba con Tartufalba Morra e a Milano con il suo store situato nel centro della capitale lombarda, vicino a piazza Cinque Giornate. Oltre Urbani Tartufi c’è Urbani Funghi, divisione del Gruppo dedita alla commercializzazione di funghi porcini, secchi e surgelati, insieme ad altre varietà rigorosamente spontanee. La divisione nasce grazie all’intuito di Giammarco Urbani, il quale ha portato a termine diverse acquisizioni di stabilimenti di raccolta e selezione. Urbani Funghi offre un vasto assortimento di prodotti per una clientela che ricerca un prodotto di alta qualità, protetti in confezioni che ne valorizzano l’immagine e ne garantiscono la conservazione al meglio.

Urbani Funghi si occupa del confezionamento e della commercializzazione dei funghi surgelati e secchi, provenienti da una prima selezione avvenuta nei luoghi di raccolta. Una volta che arrivano in Urbani, si procede ad un’ulteriore selezione, controllandoli e catalogandoli per poi stoccarli. Importante ricordare il ruolo prezioso svolto da Franco Montemaggiore, manager indiscusso di questa divisione aziendale. Con il marchio Urbani Truffles il Gruppo Urbani si è diffuso all’estero, con sedi nelle principali città del mondo tra cui: New York, Miami, Chicago, Los Angeles, Las Vegas, San Francisco, Manila, Londra e Bangkok. Bangkok per la prima volta al Mondo , con il primo Urbani Truffle Bar & Restaurant Di seguito l’elenco dettagliato di dove trovarci:

Scheggino-Roma-Milano-Alba-Aereoporto Orio al Serio-Londra-Parigi-Berlino-Amsterdam-Atene-Barcellona-Bruxelles-Copenaghen-Praga-Oslo-Vienna-Zurigo-Mosca-Kiev-New York-San Francisco-Los Angeles-Las Vegas-Chicago-Miami-Montreal-Toronto-Dubai-Beijing-Shanghai-Hong Kong-Manila-Singapore-Seul-Taiwan-Tokyo-Bangkok-Rio de Janeiro-San Paolo-Città del Messico.