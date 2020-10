Samuel Piazza presenta la biografia di  Ambra Selene, Italiana di 29 anni fotomodella curvy

Spread the love











Samul Piazza presenta la biografia di Ambra Selene, sono Italiana, ho 29 anni e sono una fotomodella curvy . Sono molto contenta di essere qui con voi nel vostro Magazine e che mi diate la possibilità di raccontarmi senza filtri,come piace a me. Iniziando dal principio, la domanda che sorge sempre spontanea a tutti è quella di come mai ho iniziato ad intraprendere questo lavoro molto difficile già di suo, in Italia ancor più difficoltoso per il fatto di essere una fotomodella Curvy. La mia passione per la fotografia e la moda nasce sin da piccola , quello che ha fatto scattare tutto ciò é stato un pensiero che avevo ben radicato in me, sempre dalla giovane età, cioè quello che avrei voluto fare qualcosa di

speciale, anzi, che dovevo farlo, che in qualche modo volevo cambiare delle vedute. Questo ricordo, del momento esatto in cui lʼho pensato,mi fa sorridere e tenerezza perché come pensiero di bambina potrebbe sembrare strano,ma nella mia vita,anche adesso,ciò che agli altri può risultare strano, per me è una parte essenziale del mio essere,che mi rende la persona che sono,unica nel suo genere. Non dico questo per peccare di presunzione ma perché semplicemente, come ripeto spesso anche nei social , la vera diversità e la vera bellezza sta dentro ognuno di noi, nelle nostre particolarità e unicità perché sono ciò che definiscono quello che noi siamo,senza questo saremmo solo uno standard e vuoti. La fotografia, il poter posare, per me è una passione grandissima e sopratutto non si ferma a questo e al voler fare begli scatti, ma lo faccio per veicolare un messaggio, usando il mio corpo,le mie curve, non essendo, appunto, una modella standard che le persone erano abituate a vedere negli scorsi anni. Di questi tempi, a parer mio

è necessario far capire, fare vedere e percepire la realtà , lʼunicità del singolo individuo come punto di forza e non come cosa da nascondere volendo a tutti costi somigliare a qualcun altro perché “è quello che va di moda”, e voglio e cerco sempre di trasmettere positività , tramite pensieri e argomenti attuali, trattati sempre col cervello, cuore e verità, cercando appunto di sensibilizzare il mio pubblico e non parlo solo ed esclusivamente di argomenti body positive o body shaming incentrati sullʼaspetto fisico ma anche di equilibrio psico fisico e di molto altro, come sensibilizzare sulla natura che ci circonda, gli animali e argomenti che ritengo importanti per me; sui quali magari bisogna ragionare di più e non girarsi dallʼaltra parte. Sto traendo molte soddisfazioni riguardo tutto ciò e ne sono felice, perché anche sui social mi interessa veicolare le cose giuste e provo sempre a dirle nel modo migliore per arrivare bene a qualsiasi persona con la propria mentalità.

Su questo ricevo molti messaggi dai follower sia maschi che femmine, di apprezzamento, mi dicono che sono un esempio forte da seguire e questo mi rende sempre più

felice e soddisfatta. Questo quindi è il fulcro del mio pensiero, quello che continua a spingermi sempre più in là in questo mondo di moda e foto, assolutamente non facile ma al

contempo bellissimo e pieno dʼarte che adoro. Parlando un poʼ dei vari lavori svolti..Ho fatto tantissimi photo shoot con fotografi professionisti dei quali potete trovare

anche qui un assaggio e di cui sono molto fiera. Per me ogni lavoro e collaborazione che accetto e scelgo di fare, deve avere qualcosa di speciale, che mi faccia sempre crescere

professionalmente e sperimentare vari stili e generi diversi. La cosa che mi piace tanto è che ogni fotografo con cui ho scattato, ha il suo stile e il suo mondo, il suo modo di vedere lʼarte della fotografia e di scattare, quindi devo sempre capire come muovermi perché ogni set così risulta estremamente diverso.

Unʼaltra cosa bellissima è che una fotomodella per la buona riuscita di un lavoro, deve essere anche unʼattrice perché deve immedesimarsi sempre in un personaggio differente rimanendo sempre fedele però a se stessa così da non sembrare mai artefatta e sempre naturale, seppur magari bisogna interpretare qualcosa di totalmente differente da ciò

che si è e fare tutto questo senza parlare, mettendolo in degli scatti per far trasparire ciò che si vuole rappresentare a chi poi li guarderà, non è semplice, serve una gran conoscenza di se, di ciò che si va a fare, di ciò che realmente è questa professione e sopratutto serve già di base avere una grande espressività. Io stessa appunto, sono passata da photo shoot dove serviva una gran padronanza di sè,del proprio corpo e del proprio essere donna per esprimere una sensualità sia più prorompente che più sottile, ad altri dove dovevo interpretare una pazza con lo stile più punk; oppure altri photo shoot per cataloghi quindi con scatti per far mettere in evidenza ad esempio dei vestiti , dove bisogna essere diciamo più neutri nel posare, a set di nude art in mezzo ai boschi, sotto cascate di acqua ghiacciata dove il modo di posare è differente. Insomma di set fotografici ne ho fatti veramente tanti tutti diversi tra loro che mi hanno fatto crescere e conoscere nuove cose. Un lavoro che mi è piaciuto tanto svolgere è stato un

catalogo per abiti da sposa, per un gruppo formato da 2 make up artist, un hair stylist, un fotografo,un videomaker, una fioreria e una sarta, che hanno creato un progetto che

includesse ogni tipologia di sposa,quindi anche la sposa curvy e hanno creato il loro gruppo e il catalogo per fare vedere i servizi che offrono dedicati ai futuri sposi. Chiudendo il discorso fotografico, che per descrivere e parlare di tutto mi servirebbero troppe pagine, altre esperienze che ho avuto che mi sono piaciute moltissimo e che sono state grandissime soddisfazioni, sono state nel mondo dello spettacolo; una di queste su reti televisive minori come Prima Free Tv , dove sono stata intervistata durante tutto il programma ; unʼaltra su Rai 1 nel programma tv “Da noi..a ruota libera” nel quale sono stata intervistata e ripresa durante le prove di portamento fatte con la mia agenzia la “Top curvy Agency” di Elisabetta Viccica che al momento è la mia manager. Oltre queste esperienze televisive ho fatto vari video musicali alcuni con cantanti emergenti e uno con le ben conosciute e fantastiche Giulia e Silvia Provvedi, ovvero “Le Donatella”, abbiamo girato il video della loro nuova canzone “One Love”, diretto dal coreografo Mommo Sacchetta.

Dopo ciò, ho fatto svariate interviste e copertine su diversi magazine online e cartacei anche Francesi che potete trovare nel mio profilo Instagram http://www.instagram.com/_selene_photomodel_/ ,inoltre varie collaborazioni social con brand di abbigliamento,occhiali da sole ecc . Quindi il mio lavoro si svolge non solo sui set ma anche tramite social. Ora che vi ho parlato un poʼ di me, vorrei chiudere il tutto con un pensiero.

Chi è più esposto come me, o come altri più di me lo sono, ha ,almeno secondo me, il dovere di dare esempi positivi e aiutare in qualche modo anche i giovani di oggi che crescono in un mondo che è diventato quasi surreale, quando si parla sopratutto di aspetto fisico. Trovo sia necessario un ritorno alla verità e alla realtà, al modo di essere unici e soprattutto sani e veri in ogni ambito, per se stessi e per nessun altro.

Penso che chiudere la mia intervista con questo messaggio sia perfetto. Spero che così mi conosciate un poʼ di più. Ringrazio il magazine per avermi dato questo spazio per farmi conoscere in modo più approfondito, ne sono molto contenta, un ringraziamento va ai fotografi che hanno lavorato con me a questi splendidi scatti e che citerò tutti di seguito e un grandissimo grazie a tutti voi lettori e a tutte le persone che mi seguono anche sui social che ringrazierò sempre perché senza il loro sostegno sarebbe veramente tutto molto triste.. Un abbraccio da Ambra Selene.

Ph.MairaPhotoVideo

Ph.Piero Beghi

Ph.Albus

Ph.Paolo Gallo

Ph.Marco Leonardo Pieropan