Spread the love











Lunedì 5 ottobre alle ore 11 si terrà la conferenza stampa di presentazione della V edizione di Rome Art Week presso Sala da Feltre – Via Benedetto Musolino 7, Roma.

Rome Art Week è una manifestazione a cadenza annuale, promossa da KOU Associazione culturale per la promozione delle arti visive: si pone come un sofisticato network per l’Arte Contemporanea con l’obiettivo di costruire una rete tra gli artisti, le strutture espositive, i critici, i curatori, tutti gli operatori del settore arte e il pubblico, di fungere da vetrina sia online attraverso il sito sia offline mediante la realizzazione, da parte degli operatori stessi, di eventi, open studio, mostre, talk con artisti, visite guidate.

Interverranno:

– Massimiliano Padovan di Benedetto, Presidente Associazione Kou e co-fondatore di Rome Art Week;

– Giovanni Albanese, artista e regista, “Punti di vista” di Rome Art Week 2020 e componente della giuria di Rome Art Week Video Art Contest;

– Marco Ancora, Responsabile del dipartimento cultura del CIU;

– Massimo Scaringella, curatore, critico d’arte e “Punti di vista” di Rome Art Week 2020.

Rome Art Week si avvale del patrocinio di MiBACT Ministero dei beni e delle attività e del turismo, Regione Lazio, Roma Capitale Assessorato alla Crescita Culturale, Sapienza Università di Roma, Confederazione Italiana Unione delle Professioni Intellettuali.

Partner: Menexa, Edilizia Greco.

Media Partner: Culturalia, Dimensione Suono Soft, PPN.