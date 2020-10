Le mascherine donate sono perfettamente a norma. Parla l’Assessore regionale Merra

Spread the love











Con documentazione in mano, l’assessore regionale alle infrastrutture Donatella Merra, asserisce con forza “Le mascherine di tipo chirurgico donate da Liseno, (l’imprenditore dal cuore d’oro:..) sono perfettamente a norma cosi come è perfettamente regolare tutto il percorso che ha portato quei presidi in Basilicata”, facendo luce così sulla vicenda che aveva provocato diverse perplessità.

Tutto ciò è stato fatto anche per togliere qualsiasi dubbio anche a diversi politici che non credevano al percorso delle donazioni, alle finalità e alla regolarità delle mascherine.

Rimarca l’assessore Merra: “I documenti di trasporto evidenziano perfettamente il percorso delle mascherine che dopo essere state depositate all’ufficio dogana di Roma, provenienti dalla Cina, sono state consegnate alla protezione civile italiana e dopo i regolari controlli, consegnate alla protezione civile lucana che le ha smistate dove occorrevano”.

Tutto regolare dunque, grazie anche all’intervento dell’assessore che ha messo un punto alla situazione, facendo chiarezza.