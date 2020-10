Jelena Bošnjak e Sladana Krstic, due grandi talenti della Moda, ora unite per una nuova collezione.

Spread the love











Sovente le conoscenze casuali si trasformano in amicizie molto profonde che portano poi a importanti collaborazioni lavorative. Ed è questo decisamente il caso delle designer Jelena Bošnjak e Sladana Krstic.

Nonostante siano entrambe originarie della Dalmazia, ora le dividono molti km, visto che la seconda risiede da tempo per motivi lavorativi a Roma, mentre la prima è rimasta a vivere e a operare nella sua terra d’origine.

<<Ci siamo conosciute quest’estate tramite un mio caro amico amico, che è il proprietario di una nota agenzia di modelle a Spalato: io cercavo una sartoria molto importante per la mia nuova collezione e lui mi ha dato il numero di Jelena. Devo confessare che lei mi ha aiutato immediatamente e che ben presto siamo diventate amiche!>>, ha rivelato la Krstic.

Se Jelena ha vinto il titolo di miglior designer in Europa nel 2019 al concorso mondiale di design a Baku. Sladana è considerata da tempo- a buona ragione- come una designer molto particolare in quanto crea in Italia le sue collezioni solo con i suoi materiali dipinti.

Inoltre da anni è vicepresidente dell’Associazione Italo-croata di Roma e rappresenta la Croazia in numerosi eventi di design europeo.

Dulcis in fundo è anche la vincitrice del concorso “Culture trough fashion” a Malta.

Le due sono completamente diverse a livello creativo ma sono simili a livello caratteriale in quanto amano la spontaneità, l’unicità e soprattutto la Moda. In particolare Jelena ama il monocromo, mentre Sladana è… “colorata”!

Si sono poi trovate- per così dire- “a metà strada”: in pratica hanno incorporato il materiale colorato dipinto di Sladana nelle creazioni di Jelena. Ed ecco così prendere vita in un solo mese la nuova collezione: la DeadLine.

Una collezione che, dopo essere stata “immortalata” tra le mura del Palazzo di Diocleziano, sarà mostrata alla prestigiosa Fashion Week di Roma nel mese di gennaio 2021.

Credits:

Fashion designers: Sladana Krstic & Jelena Bosnjak

Brand: DEADLINE

Mua: JB LUX MAKE UP

Hairdresser: F.S. SHINE

Ph.: Aryan Mehrjouei