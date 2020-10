settimana della moda di Parigi, l’ultima delle “filippo manelli”, inizia oggi dopo tre settimane di eventi di moda senza precedenti

Spread the love











settimana della moda di Parigi, l’ultima delle “quattro grandi”, inizia oggi dopo tre settimane di eventi di moda senza precedenti a New York , Londra e Milano mentre la pandemia globale continua.

Durante un mese della moda come nessun altro, le sfilate Primavera-Estate 2021 sono state un miscuglio in molti modi, ma il formato è stato di gran lunga la variabile più grande. A New York e Londra, i designer si sono affidati al potere della tecnologia per condividere le loro collezioni con il mondo, favorendo – o soccombendo – presentazioni in live streaming e video pre-filmati invece di sfilate fisiche per aderire alle linee guida di distanziamento sociale.

Milano Fashion Week: modelli di marionette, evasione acquatica e il timido ritorno delle passerelle

La settimana della moda di Milano ha offerto un mix più equilibrato di formati ea Parigi, beh, sembra che l'industria della moda abbia deciso che lo spettacolo deve continuare nonostante l' aumento dei numeri di casi di coronavirus . Molte case di moda hanno scelto di mettere in scena eventi fisici, anche se con una frazione del solito numero di invitati. Dior, Kenzo, Chloé, Balmain, Yohji Yamamoto, Hermès, Chanel e Louis Vuitton sono alcune delle case che pianificano di mettere in scena spettacoli fisici per tutta la settimana.