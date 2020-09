Corrado Giacomazzi: Grande Fratello Vip, primo triangolo? Massimiliano Morra, arriva la fidanzata terrorizzata da Adua Del Vesco

Spread the love











Al Grande Fratello Vip va in scena un incontro apparentemente romantico per Massimiliano Morra, che rivede la sua fidanzata Dalida. Tutto inevitabilmente si sta trasformando in un triangolo per chiarire cosa possa esserci dietro quel rapporto ritrovato tra Adua Del Vesco e Massimiliano. Loro sono ex, hanno rotto i rapporti, ma si sono incontrati al GF Vip. A Dalida non va giù tutto questo. Appena arriva in casa sbotta: “Non mi è piaciuto come hai parlato di lui”. “Ma tu non eri presente nel passato, ci sono cose che sappiamo solo noi“, replica Adua. Ma la temperatura sale appena interviene Morra, che si schiera a favore della ex: “Su questo ha ragione”. Poche parole, che tradiscono anche un certo fastidio provato da Massimiliano per una sorpresa che è diventata un po’ imbarazzante.