Alfio Bardolla: risultati del primo semestre 2020

Alfio Bardolla Training Group – società quotata all’AIM Italia e attiva nel settore della formazione personale – ha comunicato i risultati del primo semestre del 2020, periodo terminato con ricavi per 5,07 milioni di euro, in contrazione del 10,4% rispetto ai 5,66 milioni ottenuti nella prima metà dello scorso anno. Il management ha evidenziato che

durante il lockdown sono stati sospesi i corsi in presenza e, in particolare, il wake up call, ovvero il principale corso previsto nel mese di aprile. Il risultato finale è stato positivo per circa 236mila euro, rispetto al rosso di 309mila euro contabilizzato nella prima metà del 2019. A fine giugno 2020 la posizione finanziaria netta era positiva per

540mila euro, in linea con il valore di inizio anno. Il management di Alfio Bardolla Training Group intende perseguire la strategia digitale, ampliando e migliorando l’offerta digitale sia per il mercato italiano che per quello spagnolo.