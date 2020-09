SAMSUNG’S THE FRAME TV RIDEFINISCE L’ARTE E LA TECNOLOGIA PER LA CASA – ugolini.co.th

Spread the love











La Frame TV di Samsung è una delle sue ultime invenzioni, che dà vita sia all’arte che alla tecnologia.

Sono sicuro che ormai tutti conoscono Samsung e i suoi dispositivi smartphone di punta, il Galaxy S e la serie Galaxy Note. È ciò che li ha resi famosi combinando tecnologie innovative e design innovativi. Ma non si tratta degli smartphone Samsung Galaxy; ci concentreremo invece sulla sua elettronica di consumo. E, cosa ancora più importante, le sue celeberrime TV QLED lifestyle.

The Frame è uno dei tre televisori lifestyle di Samsung.

The Frame di Samsung è uno dei tre di tutta la collezione, che comprende anche il Serif e il Sero. Samsung ha adottato un approccio più moderno con i suoi televisori, dandogli una personalità più grande con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Visto che è difficile distinguere un televisore perché è molto simile, Samsung gli dà anche un tocco di eleganza per distinguerlo dalla massa.

Avendo avuto questo televisore per quasi un mese, posso tranquillamente dire che non c’è niente che vorrei di più che tornare a casa e sedermi davanti ad esso per ore e ore.

L’allestimento

The Frame è fantastico sia che si trovi nel suo stand in studio.

O appeso a una parete con un montaggio a parete senza intercapedine.

Direttamente dalla scatola, scoprirete che è piuttosto semplice montare The Frame. Vale anche la pena notare che un paio di mani in più sarebbero la scommessa più sicura; non si vorrebbe far cadere un televisore che può arrivare fino a RM10.000 o più a seconda degli accessori. Assicuratevi di pianificare anche il luogo in cui volete installare The Frame a causa del suo grande ingombro.

Per fortuna, Samsung vi offre un sacco di opzioni su come volete che sia impostato. L’opzione standard sarebbe con il suo supporto a due gambe su due estremità opposte del televisore. Naturalmente, si può sempre optare per un montaggio a parete no-gap o anche il suo supporto da studio, che assomiglia a un cavalletto.

Il bello di The Frame è che non richiede molti cavi; ha solo un singolo cavo che può essere nascosto e nascosto dietro il televisore per dare un aspetto senza soluzione di continuità, pulito e senza ingombri. Il suddetto cavo è collegato al OneConnect box che è essenzialmente il cuore della TV. Qui si trovano tutte le porte HDMI e simili, permettendo a The Frame di brillare veramente.

Progettato con gusto

È in grado di fondersi perfettamente con qualsiasi arredamento.

Dato che Samsung pone una grande enfasi sul suo design, non è una sorpresa scoprire che The Frame è un televisore di straordinaria bellezza. A differenza degli altri televisori del marchio, The Frame mette il design e l’estetica al primo posto. L’intero corpo di The Frame è realizzato in metallo nero lucido, che gli conferisce un aspetto molto pulito e contemporaneo. Ma se non è quello che cercate, potete anche personalizzare la lunetta in base al vostro arredamento. Per addolcire l’offerta, questi accessori aggiuntivi sono magnetici, quindi basta semplicemente inserirli nelle sezioni giuste e voilà.

Ma il vero ragionamento alla base del suo design ha a che fare con il suo nome. La cornice assomiglia molto a un’opera d’arte; un’opera d’arte che appenderete con orgoglio alla vostra parete. Con il suo montaggio a parete senza spazi, The Frame si integrerà perfettamente nella vostra casa quando sarà appesa al muro. Ma come si fa a farla assomigliare a un’opera d’arte?

Dare vita all’arte

Abbinatelo al vostro background per un look senza soluzione di continuità.

Presenta oltre 12.000 opere d’arte su una singola cornice.

Il Frame utilizza il sistema operativo Tizen di Samsung, lo stesso sistema operativo che troverete sul Galaxy Smart Watch. Dal momento in cui lo si accende, The Frame fornisce un’esperienza utente come nessun altro, rendendo facile e senza sforzo quando si sta cercando di guardare la TV. Con The Frame, ora siete in grado di impostare screen saver che sono opere d’arte, così ogni volta che non usate la TV, sembra letteralmente un’opera d’arte appesa al muro. Questo è conosciuto come Art Mode.

Ma non è tutto.

Con l’app SmartThings, è anche possibile impostare The Frame in modo che si mimetizzi con l’ambiente circostante. Per esempio – la mia casa ha pareti beige scuro e con una semplice immagine dello sfondo di The Frame è stata in grado di ricreare i colori delle pareti di casa mia per essere il salvaschermo.

Un solo telecomando controlla tutti

Il telecomando che si ottiene con The Frame non è come il dispositivo tradizionale. Prima di tutto, è disponibile in un morbido colore bianco con due manopole argentate per il canale e i pulsanti del volume. Ha anche un pulsante dedicato per Netflix, Amazon Prime Video e HBO Go, rendendo la visione di film e serie molto più facile.

Il bello del telecomando è che può fungere da telecomando universale che va avanti. Se avete un sistema di gioco come una PlayStation o una Xbox, ora potete sintonizzare il telecomando per darvi il controllo diretto su di esso. Funziona anche con i vostri televisori, ma purtroppo non funziona con Astro. Tuttavia, supporta vari altri TV box satellitari provenienti dall’America.

Un’altra caratteristica degna di nota del telecomando è l’accesso diretto alla modalità Art Mode. Basta premere una volta il pulsante di accensione per passare all’Art Mode e, tenendolo premuto per tre secondi, il Frame si spegne. Il telecomando è dotato anche di un microfono incorporato se si intende utilizzare Bixby come ricerca vocale.

Non vi fermerete mai

E’ abbastanza grande da non essere ignorato, ma abbastanza di classe da potersi sedere in disparte senza richiedere attenzione.

Avendo avuto The Frame per oltre un mese, si può dire che sono rimasto incantato fin dal primo momento in cui l’ho acceso. Tanto per cominciare, ha reso la visione di film e serie TV così facile con una vasta gamma di opzioni tra cui scegliere. Oltre ai tre partner di streaming citati, anche YouTube, così come Apple TV, sono facilmente disponibili con The Frame.

Passando alla qualità dell’immagine, sarete lieti di sapere che The Frame è dotato del nuovo Quantum Processor 4K di Samsung. Questo permette un maggiore upscaling a 4K, il che significa che qualsiasi cosa guardiate sarà in qualità 4K-like. Il telaio viene fornito anche con pannelli QLED, che consente di ottenere i neri più veri e i bianchi più croccanti in qualsiasi cosa si sta guardando. HDR10 è anche prontamente disponibile in TV, il che rende gli spettacoli di Netflix e Prime Video molto migliori.

L’ho messo alla prova con una miriade di spettacoli provenienti da diverse piattaforme di streaming e i risultati non sono variati molto. Mettere su ‘Black Mirror’ da Netflix è stata una gioia da guardare anche se l’ho visto innumerevoli volte; recuperare il tempo con ‘The Boys’ su Prime Video ha reso le sequenze d’azione ancora più divertenti grazie alla modalità Picture Clarity; ‘Game of Thrones’ su HBO Go è stato molto divertente anche in un ambiente solitamente buio, e anche Apple TV con la sua serie in 8 parti di ‘See’.

La Cornice è ottima sia come opera d’arte decorativa che come smart TV.

I colori erano luminosi, vividi e pieni di vita dall’inizio alla fine, non importa cosa stavate guardando.

L’unico aspetto negativo che ho potuto trovare con The Frame è stato quando giocavo con la mia PlayStation 4. Anche con la modalità di gioco attivata, The Frame continua a balbettare e a rimanere in ritardo, soprattutto se è su giochi che richiedono molta più potenza di elaborazione come Red Dead Redemption 2 o anche Call of Duty: Warzone.

Verdetto

Ci sono due dimensioni per The Frame – 55- e 65-inch. Abbiamo avuto la fortuna di avere il 65 pollici per la nostra recensione per metterlo davvero alla prova e, per fortuna, ha superato a pieni voti. L’unica grande differenza tra le due taglie è però il suo prezzo. A 55 pollici, pagherai RM6.479 mentre il suo 65 pollici è a RM10.749.

Mentre quest’ultimo potrebbe essere un po’ troppo, data l’attuale pandemia globale, il 55 pollici è più che sufficiente per soddisfare la vostra casa. Ha ancora tutte le stesse caratteristiche e specifiche in un telaio leggermente più piccolo. Ma in fin dei conti, una TV intelligente è una necessità in casa propria, data la sua tecnologia a prova di futuro che migliorerà solo con il tempo. Se siete preoccupati di sapere se si adatta all’arredamento della vostra casa, non preoccupatevi, perché Samsung vi ha coperto con i suoi accessori.

Anche se questo non bastasse, The Frame è abbastanza intelligente da adattarsi all’ambiente circostante.

Tutte le immagini per gentile concessione di Samsung.