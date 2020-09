LA NOSTRA HIT LIST DEI MIGLIORI HOKKIEN MEE A SINGAPORE – UGOLINI.CO.TH

Spread the love











Se siete appassionati di piatti locali a base di spaghetti come Laska e spaghetti ai gamberi, è probabile che amiate anche l’Hokkien Mee.

Il piatto più simile è un piatto di bontà umami saltato in padella, composto da spaghetti gialli e spessi vermicelli sposati con un brodo di ossa di maiale e teste di gamberi che spacca le labbra. Il piatto viene poi elevato con gamberi, calamari, strisce di pancetta di maiale, uova e strutto di maiale fritto croccante (di solito facoltativo, ma ci permettiamo di dissentire). Si aggiunge una spruzzata di calce fresca e un po’ di calore del sambuco e si è pronti a partire.

Eppure, per un piatto così popolare, ci sono molti diversi resoconti su come e dove ha avuto origine.

Alcuni attribuiscono la creazione del piatto a una bancarella accanto al vecchio Hotel 7° piano, situato vicino a Rochor Road. Altri raccontano che la versione che abbiamo a Singapore è la variante Peranakan del piatto.

Rapporti alternativi suggeriscono che l’Hokkien Mee si chiamava originariamente “Rochor Mee” ed era stato creato da immigrati Hokkien che lavoravano nelle fabbriche di noodle negli anni Trenta. Secondo questa storia, questi lavoratori si riunivano lungo Rochor Road dopo il lavoro e friggevano i noodle in eccesso delle fabbriche di noodle su una stufa a carbone.

Qualunque siano le sue origini, non cambia nulla: è sempre lo stesso pasticcio appiccicoso e appiccicoso che è qui per soddisfare la voglia di un piatto di noodles da leccarsi i baffi. Continuate a leggere per l’elenco completo dei nostri luoghi storici preferiti in città.

Bedok Corner Hokkien Prawn Mee

Entrate in Bedok Corner e troverete tre code di serpenti: una per il chiosco del cheng tang (una zuppa dolce e fredda), l’altra per il kang kong delle seppie e, soprattutto, l’Hokkien Mee.

La versione al Bedok Corner è deliziosamente umida e saporita ad ogni morso, una caratteristica che pensiamo sia attribuita alla loro scelta di spaghetti. A differenza della maggior parte delle bancarelle, usano la sottile varietà di hoon di api bianche (piuttosto che la versione spessa), che rende più facile assorbire tutta la bontà dal robusto brodo.

Bedok Corner Hokkien Mee, Blk 1 Bedok Rd, 29 Bedok Corner Food, Singapore 469356

Swee Guan Hokkien Mee

Prima ancora di intravedere Swee Guan Hokkien Mee, saprai quando sei vicino. No, non stiamo parlando della folla di persone in fila. Parliamo dell’aroma inebriante delle teste di gambero in salamoia che cuociono sul fornello del negozio di 41 anni.

Ciò che contraddistingue Swee Guan è il sapore di wok hei carbonizzato in modo naturale, che deriva dal fuoco a carbone in cui viene fritto. Questo, unito a una generosa porzione di frutti di mare e a un brodo pieno di sapori, lo rende un piatto irresistibile per qualsiasi palato.

Swee Guan Hokkien Mee, 5 Lor 29 Geylang, Singapore 388060

Original Serangoon Fried Hokkien Prawn Mee

Il creatore originale di Serangoon Fried Hokkien Gambero Fritto Mee era considerato una leggenda nel campo per i suoi piatti di spaghetti carbonizzati di wok e deliziosi. Prima del suo pensionamento, consegnò le sue abilità a suo figlio e a un amico, e il suo amico è ora l’unico a guidare la sua ricetta per generazioni di commensali a venire.

Qui, il piatto è servito con una foglia di Opeh aromatica, che porta una fragranza tenue e legnosa che si sprigiona lentamente mentre si scava nei noodles caldi.

Original Serangoon Fried Hokkien Prawn Mee, 566 Serangoon Rd, Singapore 218181

Nam Sing Hokkien Mee

La vecchia strada dell’aeroporto è la sede di una bancarella dopo l’altra di deliziose prelibatezze sia per la gente del posto che per i viaggiatori, quindi non dovrebbe essere una sorpresa che ce ne sia una anche per Hokkien Mee. Nam Sing Hokkien Mee è in funzione dal 1963 e serve piatti di spaghetti al vapore giorno dopo giorno.

Nonostante il solito chili sambal che viene servito con il piatto, i proprietari di Nam Sing hanno insistito nell’usare il peperoncino appena tagliato per abbinare il loro piatto. Ogni tagliatella è splendidamente glassata con il ricco brodo di gamberi e carne che è stato mescolato e leggermente profumato con un sottile sapore affumicato del wok hei.

Nam Sing Hokkien Mee, 51 Old Airport Rd, #01-32, Singapore 390051

Xiao Di Fried Prawn Noodle

Se amate i vostri spaghetti generosamente bagnati e appiccicosi, vi troverete a casa vostra con le offerte di Xiao Di Fried Prawn Noodle. Ad ogni cucchiaio (sì, qui è assolutamente necessario un cucchiaio) ci sono tagliatelle inzuppate nel ricco brodo di gamberi e splendidamente accessoriate con tagliatelle di pezzetti di uova saltate, carne di maiale e frutti di mare.

Xiao Di Fried Prawn Noodle, 153 Serangoon North Ave 1, #01-512, Singapore 550153

