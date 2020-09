IL RISTORANTE MANKO PORTA LA CUCINA PERUVIANA, E IL DESIGN, AD UN NUOVO LIVELLO – ugolini.co.th

Spread the love











Con una collezione di ristoranti globali, una raccolta di libri di cucina a suo nome e un suo programma televisivo nel suo paese natale, il cuoco Gaston Acurio, da solo, può vantare il merito di aver portato la cucina peruviana all’attenzione del mondo.

Una delle sue star, è l’atteso e apprezzato Manko – il suo primo ristorante peruviano in Francia. Intitolato a Manco Cápac, Figlio del Dio Sole Inca, il ristorante si trova in Avenue Montaigne, nel Triangolo d’Oro di Parigi.

Il design interno

Questo per me è l’incarnazione del Perù moderno. Abbiamo usato materiali allo stato naturale. Come il marmo, la quercia, la pelle e i pavimenti in cotto vecchio di duecento anni provenienti dalla Provenza”, dice la designer Laura Gonzalez.

Ed è facile capire cosa intende quando dice che – con banchetti in pelle grezza, sedie in velluto di velluto e alzavola di peluche alternate ad arredi vestiti con le tradizionali stampe Inca e accenti dorati, la designer ha davvero colpito. L’ispirazione di Laura Gonzalez per gli interni è stata davvero un diamante grezzo. Per quanto riguarda il fulmine, la designer ha assunto un aspetto particolare.

Ristorante Péruvien – Manko | Paris Capitale

“Dato che si trova al piano terra, l’illuminazione era fondamentale. Abbiamo progettato dei paralumi in bronzo per creare un bagliore dorato, per far sembrare i commensali molto sexy”.

La personalità conviviale e generosa dello chef Acurio si nota ovunque: gli ampi tavoli di quercia, che incoraggiano i gruppi di commensali a ordinare grandi piatti da condividere, la cucina aperta, opportunamente posizionata all’altezza dell’occhio del commensale, fanno di Manko il suo vero parco giochi.

Il menu è tutto incentrato sul pesce di provenienza sostenibile, servito come ceviches. Oppure tiraditos marinati in leche de tigre (succo di lime, fumetto di pesce, coriandolo, cipolla e peperoncino giallo). Un piatto che è uno dei fiori all’occhiello di Manko. C’è anche carne di manzo affumicata alla griglia a carbone per i carnivori. Il piatto è accompagnato da una selezione di verdure peruviane. Tra cui quinoa, asparagi, choclo (mais peruviano) e patate gialle e viola.