Truffleat ci informa con con la prossima settimana , tutta l’Italia , vedrà aperti i territori , per la raccolta del Tartufo Bianco e del Tartufo nero Uncinatum. truffle.co.th

Deliberazione della Giunta Regionale 31 maggio 2013, n. 2-5833 calendario per la raccolta dei tartufi in attuazione dell’art. 11 della legge regionale 16/2008 “Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale”.

Specie/VarietàNome comunePeriodiTuber magnatum PicoTartufo bianco o bianco del Piemonte o di Alba o di AcquaDal 21 settembre al 31 gennaio

Tuber melanosporum Vittad.Tartufo nero pregiatoDal 1 dicembre al 15 marzo

Tuber brumale var. Moschatum De FerryTartufo moscatoDal 15 dicembre al 15 marzo

Tuber aestivum Vittad.Tartufo d’estate o scorzoneDal 1 giugno al 31 agosto

Tuber uncinatum ChatinTartufo uncinato o Tartufo neroDal 21 settembre al 31 dicembre

Tuber albidum Pico o Tuber borchii Vittad.Tartufo nero d’inverno o Trifola neraDal 15 dicembre al 15 marzo

Tuber macrosporum Vittad.Bianchetto o marzuoloDal 15 gennaio al 30 aprile

Tuber macrosporum Vittad.Tartufo nero liscioDal 21 settembre al 31 dicembre

Tuber mesentericum Vittad.Tartufo nero ordinario o di BagnoliDal 21 settembre al 31 dicembre

La stagione di raccolta del tartufo bianco pregiato La stagione del tartufo bianco pregiato (Tuber Magnatum Pico) va dal 1º ottobre fino al 31 dicembre. Il famoso tartufo bianco è ovviamente uno dei tuber più ambiti; il suo armonioso bouquet e i suoi aromi intensi sono così unici e rari che possono far lievitare il prezzo della trifola anche oltre i 4.000 € al kg. Inoltre, il tartufo bianco è quasi impossibile da coltivare, motivo per cui è importante preservare il suo habitat naturale e garantirne lo sviluppo. Come per ogni tipo di tartufo – ma specialmente per questo tartufo – le date di inizio e di fine raccolta sono diverse per ogni regione, è bene quindi informarsi preventivamente presso le istituzioni prima di andare in cerca di questo tartufo, per evitare multe salatissime e non rischiare di comprometterne la crescita.