Antonietta tucillo stilista mentre lotta contro il cancro crea abiti ad uncinetto interamente a mano: oggi la modella la sua modella di punta è Martina Sarta

Antonietta Tuccillo nasce come Fashion Designer da sempre …

Una passione la sua, tanto sognata ma diventata di vitale importanza, una sfida lei osa definirla,

quando compare il suo più grande nemico , quello che silenziosamente entra a far parte nella sua vita come in quella di milioni di persone e si presenta col suo nome e la sua provenienza spesso quando nn ti da scampo…. IL CANCRO. La Fashion Designer, dopo aver accusato il colpo, pensa a come riprendere in mano la sua vita che sembrava non avesse più senso e con esso anche la speranza di un futuro roseo….

Un giorno ,sfogliando i suoi vecchi ricordi, rivede anche i suoi pizzi e merletti che da ragazzina creava….

Fu così che ,per sopperire alle tristezze e ai postumi spesso devastanti della chemio, ha cominciato a ricreare pizzi e merletti con l uncinetto ma stavolta le sua creatività e’ andata oltre ;

ha cominciato a creare costumi, abiti ,abiti da sera e da sposa, fino a preparare delle sfilate e a presentare la sua prima collezione Al pitti uomo Grnvaio 2020 in collaborazione con un altro Stilista Noell Maggini…

Di li è stata un continuo di sfilate ,eventi e mostre di alto livello.

La Fashion Designer continua a lottare contro questo “mostro” , lei lo definisce cosi;

Tutt ora la Stilista è in chemioterapia e il suo amato “UNCINETTO” non lo abbandona mai e molto presto ci delizierà di altre creazioni.