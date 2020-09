HOTEL BAIA D’ARGENTO TRA ARGENTARIO E MAREMMA TOSCANA UNA TRA LE PIÙ BELLE INSENATURE DELLA COSTA D’ARGENTO, LA STESSA CHE OSPITÒ NEI TEMPI ANTICHI LA SFARZOSA DIMORA DI UNA NOBILE FAMIGLIA PATRIZIA.

Spread the love











Argentario

“Se mi appartenesse, vorrei farne la più bella gemma della mia corona” Così Pietro Leopoldo, il “sovrano illuminato” granduca di Toscana (1765-1790), definì l’Argentario dalle colline maremmane, osservandolo col suo personale cannocchiale.Il promontorio dell’Argentario è un luogo unico: un’isola “agganciata” alle coste della Maremma Toscana grazie a due tomboli naturali (Giannella e Feniglia) e ad una diga artificiale che lo collega all’istmo su cui sorge Orbetello nel mezzo dell’omonima laguna.

Ma è anche grazie al clima favorevole ed alle acque incontaminate che lo circondano, che l’Argentario è uno dei luoghi più attraenti e più amati per chi vuol vivere il mare nelle sue varie forme. Si può scegliere di effettuare anche immersioni alla scoperta della colorata vita sottomarina dei fondali ricchi di conchiglie e coralli; si può preferire navigare sopra la cresta dell’onda noleggiando wind-surf, barche a vela, a motore, oppure semplicemente prendendo il traghetto per fare un’escursione all’isola del Giglio e Giannutri o anche una crociera nel Parco Marino dell’Arcipelago.

Anche il territorio da visitare è ricco di storia e suggestioni: Porto S. Stefano che si trova a soli 2 km dall’hotel, è ancora un borgo dove si respira l’atmosfera marinara dei pescherecci che rientrano la sera dalle giornate di pesca o dove si può passeggiare sul lungomare firmato Giugiaro.

E poi c’è la Fortezza Spagnola, costruita dagli iberici tra la fine del Cinquecento e gli inizi del Seicento: un complesso di grande interesse storico artistico certamente da visitare. All’interno di questa fortezza è ospitata la mostra permanente dei “Maestri d’Ascia”, dedicata agli artigiani costruttori di navi e imbarcazioni da pesca, e la mostra delle “Memorie Sommerse”, impostata sui reperti ritrovati nelle acque intorno al Monte Argentario.

Sul lungomare dei navigatori si trova invece il Centro Didattico di Biologia Marina con annesso l’Acquario mediterraneo della Costa d’Argento. Ci sono poi Porto Ercole (a 8 km) che è l’altro borgo marinaro dell’Argentario, sovrastato dagli antichi forti (Forte Filippo, La Rocca, Forte Stella), Cala Galera, moderno porto turistico, e la strada Panoramica che permette di ammirare la ricchezza e l’unicità del paesaggio costiero, sul quale è possibile contemplare tramonti indimenticabili.

Relax nella Maremma Toscana

In uno dei luoghi più suggestivi e pittoreschi dell’Argentario, nel punto esatto in cui il cielo ed il sole incontrano la terra e il mare sorge L’Hotel Baia D’Argento, un complesso ricettivo grande ed elegante, affacciato su una tra le più belle insenature della Costa d’argento, la stessa che ospitò nei tempi antichi la sfarzosa dimora di una nobile famiglia patrizia.

Ispirato ad uno stile capace di coniugare funzionalità e raffinatezza, l’Hotel Baia D’Argento, sebbene rappresenti un’icona storica nel panorama ricettivo della zona, nel corso degli anni ha sempre saputo interpretare lo spirito dei tempi che cambiano e venire così incontro, in ogni momento, alle esigenze dei propri ospiti; ciò che oggi rende l’albergo struttura all’avanguardia quanto a comfort e offerta dei servizi.

Gli ampi spazi interni, recentemente ristrutturati, sono stati concepiti per garantire a ciascun ospite comodità e riservatezza. L’ambiente, coadiuvato dalla splendida cornice paesaggistica in cui l’albergo è ubicato e dagli odori della cucina mediterranea, fiore all’occhiello del ristorante interno, contribuiscono a creare un’atmosfera dal sapore familiare. Ciò che rende la struttura, nel suo complesso, particolarmente adatta per chi è alla ricerca di un angolo di tranquillità senza rinunciare alle comodità della vita di tutti i giorni.

Ogni mattino, ad attendere l’ospite, ci sarà una deliziosa e ricca colazione a buffet, sia in stile italiano che europeo, servita nell’elegante sala ristorante e sulla magnifica terrazza affacciata sul mare.

Alla reception sarà possibile contare 24 ore su 24 sulla professionalità del personale qualificato e multilingua che potrà, in ogni momento, fornire informazioni e consigli riguardo le molteplici attività che è possibile effettuare durante il soggiorno.

Nei mesi estivi verrà attrezzata l’adiacente spiaggia privata, che permetterà agli ospiti di godere di dello splendore di sabbie fini ed acque cristalline.

Dal nostro hotel, Porto Santo Stefano è raggiungibile anche a piedi: a pochi passi infatti si può prendere una strada pedonale (ex passaggio ferroviario) che in meno di un chilometro (e venti minuti) arriva all’inizio del paese.

Le 3 suite si trovano all’ultimo piano della struttura, sono tutte dotate di terrazza panoramica, si compongono di camera matrimoniale e di un salotto nel quale è possibile aggiungere altri due posti letto. Due di queste eleganti suite possono inoltre essere rese comunicanti per venire incontro alle esigenze di famiglie particolarmente numerose.

L’Hotel Baia D’argento vuole garantire ai propri ospiti la migliore accoglienza della tradizione italiana, cercando di interpretare le esigenze di ogni cliente per rendere il suo soggiorno unico ed indimenticabile.

Superficie Suite: 42/49 mq

Superficie Junior Suite: 31 mq

Comfort in tutte le Suite:

Aria Condizionata/Riscaldamento a regolazione indipendente

Frigobar

Cassetta di Sicurezza

Radio

2 TV con Sky

Telefono con Chiamata diretta

Wifi Gratuito

Bagno con doccia e asciugacapelli

Contatti

Hotel Baia D’Argento

Localitá Pozzarello (Monte Argentario)

58019 – Porto Santo Stefano

Tel: +39 0564-812643

Whatsapp: +39 0564-812643

Fax: +39 0564-810926

Email: info@baiadargento.com

Scarica la Broshure

http://www.baiadargento-hotel.it/wp-content/uploads/2019/05/BAIA-DARGENTOBrochure2017.pdf