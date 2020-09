Spread the love











Una violentissima esplosione si è verificata sabato mattina, poco dopo le 7, in un condominio in piazzale Libia 20 a Milano, in zona Porta Romana. Un uomo è rimasto gravemente ustionato, mentre altre persone sono rimaste ferite. Lo scoppio ha distrutto almeno tre piani dell’edificio, mentre i danni hanno coinvolto almeno 8 piani dello stabile. Sul posto i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso del 118 con molte ambulanze. Centinaia di persone si sono precipitate in strada.

Milano, esplosione in un palazzo di piazzale Libia

Il boato è stato percepito in tutta la zona Sud di Milano. In corso le verifiche sulla presenza di gas, probabile causa dell’esplosione. Tapparelle d’acciaio sono state sbalzate a decine di metri di distanza.

L’esplosione è deflagrata dall’appartamento al piano terra, da dove è stato estratto un uomo completamente ustionato, anche se al momento cosciente, dalla casa del tutto distrutta e che stava iniziando a prendere fuoco. Si registrano diversi feriti, alcuni dei quali sono stati medicati a bordo delle ambulanze sul posto. I vigili del fuoco stanno accertando la presenza di altre persone negli appartamenti superiori.