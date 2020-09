Il nuovo cooking show “A ricetta”: partecipa la Concorrente campana Jessica gravante!!

Spread the love











l nuovo cooking show “A ricetta”: partecipa la Concorrente campana Jessica gravante!! La MAX ADV guidata da Massimiliano Triassi insieme a Marco Lanzuise e Salvatore Turco hanno ideato il programma televisivo di cucina “A Ricetta”, voluto fortemente per la loro passione per la cucina. Un format culinario, molto popolare in Campania, in grado di coinvolgere sia gli appassionati di cucina sia quelli che non sarebbero in grado di cucinare neanche una semplice pasta al sugo!! L’ironia, la simpatia e le doti culinarie degli ospiti chef vengono

vengono giudicate durante la preparazione di alcuni piatti scelti dalla redazione. I concorrenti di una puntata che andrà prossimamente in onda riguarda due giovani campani: Jessica Gravante, e Giuseppe De Carlo. ironici e molto simpatici si sfidano in una competizione a colpi di frittata con le due voci da fuori campo, Salvatore Turco e Marco Lanzuise, che hanno cercato di imbarazzarli e metterli in difficoltà davanti alle telecamere.

Conosciamo le rispettive ricette: per Jessica Gravante con frittata hot ( pasta, pelati, formaggio pecorino, una mozzarella, 3 uova, sale di Persia, salame piccante, pepe e olio d’oliva) e per Giuseppe nella versione della frittata originale ( pasta, pancetta, formaggio grattuggiato, una mozzarella, 4 uova, sale, burro, peperoncino e olio d’oliva).

Un mastro Chef ha decretato come vincitrice della puntata la giovane casertana, Jessica Gravante. Tutti e due i concorrenti hanno affrontato la competizione con uno spirito di Allegria e Simpatia, ma anche molto affiatati nel cercare di realizzare la migliore frittata della loro vita. Il programma prossimamente andrà in onda sulle migliori emittenti locali.