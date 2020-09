DOOM Entertainment “tifa” – oggi più che mai – per Nicolò Zaniolo

Spread the love











Milano, 8 settembre 2020

Il brillante percorso professionale di Nicolò Zaniolo incontra un nuovo temporaneo momento di “pausa forzata”: lunedì sera, nella partita di Nations League contro l’Olanda, il giovane centrocampista ha riportato un infortunio – una lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro – che richiederà il giusto approccio medico e il giusto tempo per un recupero ottimale.

Tutta la squadra di DOOM (Dream of Ordinary Madness) Entertainment, il soggetto leader di mercato nel management di Artisti Musicali e Talent e nella produzione e distribuzione di contenuti digitali che lo scorso giugno ha avuto il piacere di firmare un accordo per la cura del posizionamento del profilo digitale di Nicolò Zaniolo, è vicina al campione giallorosso che ha già ampiamente dimostrato di avere la forza e il carattere per affrontare anche questa nuova sfida con cui il destino ha deciso di metterlo alla prova.

Da parte di DOOM Entertainment tutto il sopporto possibile per questa fase delicata e importante che gli auguriamo essere più breve possibile perché possa tornare quanto prima a mostrare tutto il suo incredibile talento.

Forza Nicolò!