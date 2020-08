Spread the love











16 Gang è un collettivo formato da tre giovanissimi artisti di Matera: Pasquale Bello in arte “Skelotto”, Antonio Santarcangelo in arte “Weegly” e dal produttore Rocco Dimatteo, “Rox”, aggiuntosi nel 2020 al duo precedentemente formato (e scoperto da Angelo Calculli). Da sempre attratti dalla musica trap, rap e indie, i ragazzi sono cresciuti musicalmente nell’underground, partecipando a “battle” di Freestyle e ascoltando la trap di artisti al di fuori dalla loro città d’origine (Matera). Nel 2014 hanno inciso il primo disco in uno studio di registrazione creato da loro, al quale sono seguiti diversi mixtape distribuiti sugli store digitali. La svolta arriva con la pubblicazione di “Snitch Dance” nel 2020 con Elektra Records, un brano caratterizzato dalla fusione dei ritmi dance con le sonorità trap, e da un videoclip che vanta la realizzazione di Davide Masciandaro.